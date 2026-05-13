Malas noticias para Leandro Paredes: el inesperado conflicto del jugador que afecta a la Selección Argentina

Mientras la atención futbolera permanece puesta sobre el presente de la Selección Argentina y la expectativa rumbo al próximo Mundial, Leandro Paredes quedó en el centro de una inesperada polémica vinculada a su vida privada y a supuestas tensiones dentro del entorno del plantel.

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La versión surgió en el canal de streaming Bondi Live , donde el periodista Santiago Riva Roy aseguró que existiría malestar entre algunas parejas de futbolistas por presuntos comportamientos del mediocampista fuera de la cancha. Según relató, incluso habría quienes buscarían “limpiarlo del grupo” , en referencia a una supuesta incomodidad dentro del círculo cercano de la Selección.

Durante la emisión, Riva Roy sostuvo que el conflicto se habría originado luego de que trascendiera un supuesto acuerdo de pareja entre Paredes y Camila Galante. “Llegó al chat de las mujeres de la Selección cierto acuerdo que tiene con su mujer y están todas molestas ”, afirmó el periodista.

Más adelante, aclaró que, según la versión que circula, no existiría una situación de engaño dentro de la pareja. “Infiel no es, él tiene un acuerdo con su esposa, ella sabe todo, no es que hay una mujer abnegada sufriendo en casa”, explicó.

De acuerdo con lo mencionado en el streaming, el vínculo entre ambos incluiría determinadas libertades consensuadas, situación que habría provocado incomodidad en otras parejas relacionadas con jugadores del seleccionado argentino.

Leandro Paredes Felipe Zanca/Photosport

Las supuestas tensiones dentro del entorno del plantel

En el programa también señalaron que algunas mujeres del entorno responsabilizarían a Paredes por ciertas conductas de otros futbolistas durante concentraciones o salidas grupales.

“Sienten que es una mala influencia, que está en cualquiera, que no tiene todos los patitos en fila”, lanzó Santiago Riva Roy al describir el supuesto clima interno.

Hasta el momento, ni Leandro Paredes ni Camila Galante realizaron declaraciones públicas sobre las versiones difundidas en Bondi Live. Tampoco hubo pronunciamientos oficiales desde el entorno de la Selección Argentina respecto a las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales y programas de espectáculos.