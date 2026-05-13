Tensión en Boca por el futuro de Leandro Paredes y Exequiel Zeballos: podrían irse a mitad de año

Mientras el entrenador Claudio Úbeda se prepara para jugarse el semestre deportivo ante Cruzeiro, la directiva de Boca Juniors profundiza las negociaciones para mantener a los mejores exponentes del plantel para disputar la Copa Libertadores y la Liga Profesional en la segunda parte del año.

Los goles de los hermanos Romero en un mismo partido para Huracán y Boca tienen pocos antecedentes

No son días fáciles para el Xeneize. La eliminación temprana en el Torneo Apertura y los dos traspiés seguidos en el certamen internacional pusieron en riesgo todo lo construido durante los primeros meses del año. Ahora, la preocupación crece debido a que dos de sus referentes podrían partir después de la Copa del Mundo.

A pesar de alternar entre titularidad y suplencia, y padecer varios lapsos de inactividad por lesiones que lo aquejaron, no hay dudas que Exequiel Zeballos es uno de los mejores valores que el club sacó de sus inferiores en los últimos tiempos. Es una constante rueda de auxilio y figura en los momentos donde el Xeneize lo ha necesitado.

Pero sus seis años vistiendo dicha camiseta están llegando a su final, debido a que el contrato termina el 1 de julio. Si bien desde ese día podrá negociar libremente con cualquier institución interesada en sus servicios, desde el entorno del jugador descartan de raíz esta opción. Así, el futuro ideal del Changuito oscila entre dos caminos. Renovación y extensión de la estadía en Boca, o una salida consensuada entre las partes para que al club le ingrese dinero fresco.

Boca - Auckland City / Exequiel Zeballos Boca - Auckland City EFE / Juan Ignacio Roncoroni

Respecto a lo primero, el principal problema es que las negociaciones están trabadas. Desde la Comisión Directiva quieren un contrato de varios años con una cláusula de rescisión mayor a la actual (20 millones de dólares), mientras que Zeballos prefiere un vínculo de menor tiempo, manteniendo el valor actual de la ruptura.

La segunda opción parece complicada, debido a que el club desea un monto no menor a 15 millones de dólares para aceptar su partida. Si bien en el pasado hubo acercamientos con el Nápoli y el CSKA de Moscú, parece difícil que cualquier institución pague un monto superior a solo días de la finalización del contrato.

Leandro Paredes en la mira de varios clubes del extranjero:

Embed INTER MIAMI PRETENDE A LEANDRO PAREDES.



Lionel Messi y Rodrigo De Paul están intentando convencer al mediocampista central para sumarse al equipo luego de la Copa del Mundo.



vía @leoparadizo pic.twitter.com/X41tdfKTbU — JS (@juegosimple__) May 13, 2026

Pero no es el único jugador que puede emigrar de Boca en el próximo mercado de pases. La bomba surgió en los últimos días, e involucra un supuesto interés de Inter Miami por el capitán Leandro Paredes.

La información la contó el periodista Leandro Paradiso en canal América, donde aseguró que “Messi y Rodrigo De Paul están intentando convencer a un futbolista de la Selección Argentina para que se vaya a jugar al Inter Miami”.

Luego de algunos minutos de intentar adivinar el nombre propio, el periodista aportó más detalles. "Si hay un futbolista que Messi y De Paul están tratando de convencer, y este todavía no respondió, es Leandro Paredes. Lo quieren después de la Copa del Mundo. Barcelona ya lo sondeó, y el Santos de Brasil también lo quiere", lanzó.

Cabe destacar que el volante central tiene contrato vigente con el club de La Ribera hasta el 31 de diciembre de 2028, y que en más de una oportunidad manifestó estar contento de haber regresado a la institución que lo formó. Además, es el máximo referente dentro y fuera de la cancha, por lo que su salida se ve algo difícil.