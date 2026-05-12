Boca, al límite en la Copa Libertadores: qué necesita y cómo formaría ante Cruzeiro

En dos semanas, Boca pasó de ser uno de los grandes candidatos a quedarse con el Apertura de la Liga Profesional y ocupar la cima de su grupo en la Copa Libertadores, a enfrentar la eliminación en uno de los frentes y complicarse en el otro. Ahora, en 90 minutos, pondrá sobre la mesa el año entero.

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La contundencia de la afirmación se da por lógica pura. Con la temprana salida en el plano local, el éxito del semestre para el Xeneize depende de abrochar la clasificación a la siguiente instancia en el certamen internacional, y para eso debe ganarle sí o sí a Cruzeiro el próximo martes 19 en La Bombonera.

El elenco de Claudio Úbeda ocupa la tercera posición del Grupo D, lo que por ahora lo envía a jugar los playoffs de la Copa Sudamericana. A dos fechas del final, solamente una victoria le devolverá el privilegio de depender de sí mismo para seguir disputando el máximo torneo continental. Esa es la importancia del duelo ante los brasileños.

Esta necesidad de obtener el triunfo empuja al entrenador a buscar variantes para revitalizar un equipo que se pinchó, y que encima tendrá dos bajas confirmadas: Santiago Ascacíbar y Adam Bareiro. Mientras el primero debe purgar una sanción por haber sido expulsado ante Barcelona de Ecuador, el atacante se desgarró el aductor ante Huracán y volverá después del Mundial.

Respecto a sus reemplazantes, el cuerpo técnico tiene la seguridad de contar con Milton Giménez, de poco renombre pero siempre cumplidor. El lugar que quedó vacante en el mediocampo está más peleado entre Ander Herrera y Tomás Belmonte. La titularidad del Vasco depende exclusivamente de su estado físico.

La tercera duda a esta altura de la semana radica en la defensa, donde Úbeda dirime entre darle continuidad a Marcelo Weigandt (habitual titular pero de bajo rendimiento) o reemplazarlo por Malcom Braida, de mejor actuación en la caída ante el Globo de Parque Patricios.

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Otra situación a la que habrá que estar atentos es a lo que pueda suceder con Edinson Cavani. El uruguayo está recuperado de su complicada lesión de espalda, y en principio estaría para sumar algunos minutos desde el banco de suplentes. Teniendo en cuenta que arrastra un parate muy prolongado, el DT no lo arriesgará de entrada, pero si lo citaría para estar como relevo.

Probable formación de Boca ante Cruzeiro:

El equipo que Claudio Úbeda tiene en la cabeza para medirse con Cruzeiro dentro de una semana es con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt o Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Milton Giménez.