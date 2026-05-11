Sufre Riquelme: cuál es la figura de Boca que sufrió una grave lesión y no jugará hasta después del Mundial

A falta del parte médico oficial, Riquelme y Boca, saben que el delantero paraguayo sufrió dos desgarros y tendrá para, al menos, un mes de recuperación.

La noche del sábado en La Bombonera fue un auténtico calvario para Boca. Al amargo sabor de la eliminación prematura del Torneo Apertura a manos de Huracán, se le sumó una noticia que sacude los cimientos del equipo de Claudio Úbeda: la grave lesión de su referente de área, Adam Bareiro.Sufre Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize.

Boca: El momento de la lesión de Adam Bareiro La secuencia fue dramática. Tras intentar una pirueta en el área del "Globo", el paraguayo sintió un pinchazo que lo dejó tendido. Aunque intentó reincorporarse por orgullo, el dolor fue superior y terminó volcando su frustración a los gritos: "¡Mierda, la puta madre! No lo puedo creer". Al retirarse hacia el banco, la frase que le lanzó al cuerpo técnico fue el presagio de lo peor: "Se me soltó algo".

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Boca: El parte médico y los plazos de la lesión de Adam Bareiro Aunque se espera el comunicado oficial, el diagnóstico es lapidario: doble desgarro (aductor derecho y abdomen). Por lotanto. quedará descartado de los próximos compromisos:

Cruzeiro (19 de mayo): Descartado totalmente.

Universidad Católica (28 de mayo): Hay un "hilo de esperanza", aunque el optimismo en el predio de Ezeiza es nulo. Con un tiempo estimado de recuperación de al menos 21 días, el delantero llegaría —en el mejor de los casos— sin ritmo de competencia para el cierre de la fase de grupos.

El rompecabezas de Boca: ¿Quién reemplaza al imprescindible? Sin Bareiro, Úbeda pierde a su pieza más determinante. Estas son las cartas que baraja el DT para la Copa Libertadores: La torre por torre: El ingreso de Milton Giménez . El ex-Banfield viene dulce; aunque su gol ante Huracán fue fortuito (de espalda), acumula cuatro goles en los últimos seis partidos y es quien mejor garantiza presencia física en el área.

Cambio de esquema: Que Miguel Merentiel abandone las bandas para jugar como referencia central, permitiendo el ingreso del "Changuito" Zeballos para aportar desequilibrio y velocidad como segundo delantero. Boca ahora debe lamerse las heridas y apostarlo todo al plano internacional, rezando para que la jerarquía de su plantel logre disimular la ausencia de su goleador.