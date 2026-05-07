Boca en la cuerda floja: todos los resultados qué necesita para avanzar en la Copa Libertadores

Con apenas 6 unidades en cuatro fechas, el Xeneize debe jugar dos finales en casa; alcanzar los 12 puntos le garantiza el liderazgo del Grupo D de forma directa

Grupo D al rojo vivo: las cuentas matemáticas que dejarían a Boca en octavos de final.

Boca Juniors ocupa la tercera posición del Grupo D tras sufrir dos derrotas consecutivas como visitante ante Cruzeiro y Barcelona de Ecuador. El equipo dirigido por Claudio Úbeda suma seis unidades y se encuentra actualmente fuera de la zona de clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

La reciente igualdad 1-1 entre Cruzeiro y Universidad Católica relegó al conjunto argentino al tercer puesto, por detrás de brasileños y chilenos. A pesar del panorama adverso en la tabla, el calendario ofrece una ventaja estratégica: los dos compromisos restantes de la fase de grupos se disputarán en La Bombonera.

Claudio Úbeda, DT de Boca Juniors Claudio Úbeda, DT de Boca Juniors El cuerpo técnico proyecta el escenario de máxima efectividad para evitar depender de terceros. Si Boca derrota a Cruzeiro el próximo 19 de mayo y hace lo propio con Universidad Católica el 28 de mayo, clasificará como líder indiscutido de su zona.

La Bombonera define el futuro de Boca en el certamen continental Existen alternativas matemáticas que permiten el avance de ronda con una cosecha menor de puntos, aunque con riesgos elevados. Un triunfo frente a los chilenos y un empate contra los brasileños dejaría al equipo con diez unidades, otorgando el pase casi seguro, pero con la posibilidad de quedar segundo.

Si los resultados se invierten, venciendo a Cruzeiro e igualando con Católica, la diferencia de gol cobrará un protagonismo determinante. En este marco, superar al elenco de Belo Horizonte por dos o más goles resulta vital para asegurar el cupo en la siguiente fase sin depender de un traspié ajeno.