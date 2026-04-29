Cruzeiro vs. Boca por la Copa Libertadores: qué dice el informe del árbitro Ostojich tras el escándalo final

Pese al fuerte tumulto tras el final del partido, el árbitro uruguayo optó por una postura que alivia al Xeneize de cara al futuro en la Copa Libertadores.

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El pitazo final de Esteban Ostojich no trajo calma en Belo Horizonte. Una provocación de Matheus Pereira, el "10" de Cruzeiro, desató la furia de los jugadores de Boca. Futbolistas como Leandro Paredes, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Ángel Romero protagonizaron un fuerte cruce con el volante brasileño, mientras que Marcelo Weigandt se vio envuelto en un altercado con la seguridad del estadio.

Embed “SH SH SH”, el gesto de Matheus Pereira que hizo enojar a Paredes… pic.twitter.com/Rxo2Hcfr2v https://t.co/edWTbmiJXu — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 29, 2026

Pese a la gravedad de las imágenes, el árbitro decidió no informar a ningún jugador por los incidentes del final. Según trascendió, el cuerpo arbitral consideró que ninguna acción ameritó tarjetas rojas ni notificaciones adicionales a la Conmebol.

Esta noticia es un gran alivio para Claudio Úbeda, ya que podrá contar con casi todo su plantel para los próximos compromisos clave, con la única excepción de Adam Bareiro, expulsado durante el juego.