29 de abril de 2026 - 16:20

Cruzeiro vs. Boca por la Copa Libertadores: qué dice el informe del árbitro Ostojich tras el escándalo final

Pese al fuerte tumulto tras el final del partido, el árbitro uruguayo optó por una postura que alivia al Xeneize de cara al futuro en la Copa Libertadores.

El informe de Ostojich tras la batalla del Mineirao.&nbsp;

El informe de Ostojich tras la batalla del Mineirao. 

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Esta noticia es un gran alivio para Claudio Úbeda, ya que podrá contar con casi todo su plantel para los próximos compromisos clave, con la única excepción de Adam Bareiro, expulsado durante el juego.

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Los incidentes del final entre Boca y Cruzeiro fueron contemplados por el &aacute;rbitro uruguayo en su registro del partido.

Los incidentes del final entre Boca y Cruzeiro fueron contemplados por el árbitro uruguayo en su registro del partido.

Aunque evitó la expulsión, Leandro Paredes deberá extremar los cuidados. El mediocampista campeón del mundo recibió su segunda amonestación en lo que va de la Copa Libertadores y quedó al límite de la suspensión. Si Paredes ve una tarjeta amarilla ante Barcelona en Ecuador o en la revancha contra Cruzeiro, se perderá un partido fundamental por la acumulación de tarjetas en la fase de grupos o el inicio de los octavos de final.

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