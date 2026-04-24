Mundo Boca: El equipo de Úbeda alcanzó el séptimo invicto más largo de los últimos 25 años

Boca goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela y, además de haber asegurado su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura, extendió su invicto a 14 partidos . Se encuentra séptimo en la tabla del siglo XXI, todavía lejos de los 36 conseguidos por el equipo de Julio César Falcioni en la temporada 2011/12.

La racha, que comenzó con el empate sin goles frente a Platense en La Bombonera, consta de ocho triunfos y seis igualdades, con 22 goles a favor y tan solo cinco en contra. Además, el conjunto de Claudio Úbeda ganó seis de los últimos siete, entre los que se destacan el Superclásico y los dos primeros de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La última caída fue por 2 a 1 ante Vélez en Liniers, el 8 de febrero.