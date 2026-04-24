24 de abril de 2026 - 11:11

Mundo Boca: El equipo de Úbeda alcanzó el séptimo invicto más largo de los últimos 25 años

Boca goleó 4 a 0 al Halcón en Varela y estiró su racha a 14 partidos sin perder.

Claudio Úbeda atraviesa su mejor momento como entrenador de Boca Juniors: 14 partidos invictos.&nbsp;

Claudio Úbeda atraviesa su mejor momento como entrenador de Boca Juniors: 14 partidos invictos. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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La racha, que comenzó con el empate sin goles frente a Platense en La Bombonera, consta de ocho triunfos y seis igualdades, con 22 goles a favor y tan solo cinco en contra. Además, el conjunto de Claudio Úbeda ganó seis de los últimos siete, entre los que se destacan el Superclásico y los dos primeros de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La última caída fue por 2 a 1 ante Vélez en Liniers, el 8 de febrero.

River vs Boca
Leandro Paredes festeja el gol de penal con el que le dio el triunfo a Boca en el Monumental.

Leandro Paredes festeja el gol de penal con el que le dio el triunfo a Boca en el Monumental.

El invicto de Claudio Úbeda en Boca

  • Boca 0-0 Platense | Fecha 5 Torneo Apertura
  • Boca 0-0 Racing | Fecha 6 Torneo Apertura
  • Boca 2-0 Gimnasia de Chivilcoy | 32avos de final Copa Argentina
  • Boca 1-1 Gimnasia de Mendoza | Fecha 8 Torneo Apertura
  • Lanús 0-3 Boca | Fecha 7 Torneo Apertura
  • Boca 1-1 San Lorenzo | Fecha 10 Torneo Apertura
  • Unión 1-1 Boca | Fecha 11 Torneo Apertura
  • Boca 2-0 Instituto | Fecha 12 Torneo Apertura
  • Talleres 0-1 Boca | Fecha 13 Torneo Apertura
  • Universidad Católica 1-2 Boca | Fecha 1 fase de grupos Copa Libertadores
  • Boca 1-1 Independiente | Fecha 14 Torneo Apertura
  • Boca 3-0 Barcelona SC | Fecha 2 fase de grupos Copa Libertadores
  • River 0-1 Boca | Fecha 15 Torneo Apertura
  • Defensa y Justicia 0-4 Boca | Fecha 16 Torneo Apertura

Los invitos más largo de Boca del Siglo XXI

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