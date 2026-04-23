23 de abril de 2026 - 22:42

Susto en la cancha de Defensa y Justicia: cayó un paravalancha y hubo un herido

El incidente ocurrió en la tribuna visitante durante el partido entre Defensa y Justicia y Boca Juniors. El simpatizante fue retirado en camilla tras la caída de un paravalancha.

Un hincha de Boca Juniors resultó herido tras ceder un paravalancha en Varela.

Un hincha de Boca Juniors resultó herido tras ceder un paravalancha en Varela.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Un momento de tensión se vivió este jueves en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, en Florencio Varela. Allí un hincha xeneize resultó herido luego de que cediera un paravalancha en la tribuna visitante.

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Todo ocurrió durante el partido de Defensa y Justicia frente a Boca Juniors. El episodio se produjo en el primer tiempo y obligó a interrumpir el encuentro para que el personal médico asistiera al simpatizante, que fue retirado en camilla del sector afectado.

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La situación generó preocupación entre los presentes, mientras efectivos de seguridad y equipos de sanidad trabajaban en la zona para controlar el incidente y garantizar el traslado del herido. En medio de la interrupción, un hincha de Defensa y Justicia ingresó al campo de juego, lo que sumó confusión a un momento ya cargado de tensión.

Tras varios minutos de demora, el partido pudo reanudarse, aunque al cierre de esta información no se habían difundido detalles oficiales sobre el estado de salud del simpatizante ni sobre las causas que provocaron la falla en la estructura.

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