El portero Albiceleste entrenó a la par del grupo, pero preocupó por los gestos de dolencia en el dedo que se fracturó hace semanas.

Fuertes muestras de dolor de Dibu Martínez en la práctica de la Selección Argentina

El futbolista, y mucho más el arquero, debe aprender a convivir con el dolor. Golpes, fatigas, cortes, y lesiones de menor importancia que incapacitan a cualquiera son parte del día a día de un atleta profesional que no puede darse el lujo de frenar. Sin embargo, casos como el de Dibu Martínez generan preocupación.

Este viernes, el portero del Aston Villa participó de la práctica de los porteros de la Selección Argentina de cara al debut en el Mundial 2026 y allí dio muestras de cómo se encuentra físicamente. El 23 comenzó haciendo trabajos precompetitivos junto al entrenador de porteros Martín Tocalli y sus colegas Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán.

Luego llegó el turno de calzarse los guantes y darle rienda suelta a las tareas específicas del puesto. Allí, Martínez se mostró rápido de piernas, con los reflejos a tope, y predispuesto para cada ejercicio. Sin embargo, entre cada uno de esos ejercicios aparecían clarísimas muecas que evidenciaban fuertes dolores en el dedo anular que se fracturó hace semanas.

Dibu Martínez entrenó con guantes, pero no pudo finalizar la práctica: Embed ¡ATENCIÓN A ESTA IMÁGEN! El Dibu Martínez tuvo gestos de dolor al sacarse los guantes en el entrenamiento de la Selección Argentina.



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/hy7ARtAoXO — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026 A tal punto le generaba molestias el contacto del balón con la zona, que en la mitad del entrenamiento Dibu tuvo que sacarse los guantes y frenar su práctica. A partir de ahí tomó agua, se miró la mano y charló en buenos términos con los demás futbolistas presentes.

La preocupación creció rápidamente, teniendo en cuenta que el martes se dará el debut de la Selección Argentina ante Argelia. Las dudas sobre la recuperación de Martínez comenzaron a correr por todos los ámbitos. Más cuando el jugador del Aston Villa tomó sus pertenencias y se retiró a vestuarios.