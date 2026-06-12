Fuertes muestras de dolor de Dibu Martínez en la práctica de la Selección Argentina

El futbolista, y mucho más el arquero, debe aprender a convivir con el dolor. Golpes, fatigas, cortes, y lesiones de menor importancia que incapacitan a cualquiera son parte del día a día de un atleta profesional que no puede darse el lujo de frenar. Sin embargo, casos como el de Dibu Martínez generan preocupación.
Este viernes, el portero del Aston Villa participó de la práctica de los porteros de la Selección Argentina de cara al debut en el Mundial 2026 y allí dio muestras de cómo se encuentra físicamente. El 23 comenzó haciendo trabajos precompetitivos junto al entrenador de porteros Martín Tocalli y sus colegas Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán.
Luego llegó el turno de calzarse los guantes y darle rienda suelta a las tareas específicas del puesto. Allí, Martínez se mostró rápido de piernas, con los reflejos a tope, y predispuesto para cada ejercicio. Sin embargo, entre cada uno de esos ejercicios aparecían clarísimas muecas que evidenciaban fuertes dolores en el dedo anular que se fracturó hace semanas.
Dibu Martínez entrenó con guantes, pero no pudo finalizar la práctica:
A tal punto le generaba molestias el contacto del balón con la zona, que en la mitad del entrenamiento Dibu tuvo que sacarse los guantes y frenar su práctica. A partir de ahí tomó agua, se miró la mano y charló en buenos términos con los demás futbolistas presentes.
La preocupación creció rápidamente, teniendo en cuenta que el martes se dará el debut de la Selección Argentina ante Argelia. Las dudas sobre la recuperación de Martínez comenzaron a correr por todos los ámbitos. Más cuando el jugador del Aston Villa tomó sus pertenencias y se retiró a vestuarios.
El arquero de la Selección Argentina despejó dudas de su estado físico:
Mientras era captado por las cámaras de TyC Sports, el Dibu escuchó a la distancia la pregunta sobre lo que había pasado y miró a la cámara para hacer un gesto con el pulgar para arriba, acompañado de una sonrisa y un escueto: "sí", sobre la requisitoria de si estaba bien.
Así, todo indica que Emiliano Martínez será el arquero titular de la Albiceleste ante Argelia. A pesar del dolor, será el custodio de la ilusión del bicampeonato.