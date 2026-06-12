12 de junio de 2026 - 19:43

Fuertes muestras de dolor de Dibu Martínez en la práctica de la Selección Argentina

El portero Albiceleste entrenó a la par del grupo, pero preocupó por los gestos de dolencia en el dedo que se fracturó hace semanas.

Fuertes muestras de dolor de Dibu Martínez en la práctica de la Selección Argentina

Fuertes muestras de dolor de Dibu Martínez en la práctica de la Selección Argentina

Foto:

ESPN / DSports
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El futbolista, y mucho más el arquero, debe aprender a convivir con el dolor. Golpes, fatigas, cortes, y lesiones de menor importancia que incapacitan a cualquiera son parte del día a día de un atleta profesional que no puede darse el lujo de frenar. Sin embargo, casos como el de Dibu Martínez generan preocupación.

Leé además

Marcos Senesi aterrizará en kansas, el próximo viernes desde Ibiza y se sumará a la Selección Argentina. 

Video: la emocionante reacción de Marcos Senesi al ser convocado al Mundial 2026 con la Selección Argentina

Por Redacción Deportes
Alarma en la Selección Argentina: Tagliafico se pierde el debut del Mundial 2026, pero Scaloni lo mantiene en la lista. 

Alarma en la Selección Argentina: Tagliafico se pierde el debut del Mundial 2026, pero Scaloni lo mantiene en la lista

Por Redacción Deportes

Este viernes, el portero del Aston Villa participó de la práctica de los porteros de la Selección Argentina de cara al debut en el Mundial 2026 y allí dio muestras de cómo se encuentra físicamente. El 23 comenzó haciendo trabajos precompetitivos junto al entrenador de porteros Martín Tocalli y sus colegas Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán.

Luego llegó el turno de calzarse los guantes y darle rienda suelta a las tareas específicas del puesto. Allí, Martínez se mostró rápido de piernas, con los reflejos a tope, y predispuesto para cada ejercicio. Sin embargo, entre cada uno de esos ejercicios aparecían clarísimas muecas que evidenciaban fuertes dolores en el dedo anular que se fracturó hace semanas.

Dibu Martínez entrenó con guantes, pero no pudo finalizar la práctica:

Embed

A tal punto le generaba molestias el contacto del balón con la zona, que en la mitad del entrenamiento Dibu tuvo que sacarse los guantes y frenar su práctica. A partir de ahí tomó agua, se miró la mano y charló en buenos términos con los demás futbolistas presentes.

La preocupación creció rápidamente, teniendo en cuenta que el martes se dará el debut de la Selección Argentina ante Argelia. Las dudas sobre la recuperación de Martínez comenzaron a correr por todos los ámbitos. Más cuando el jugador del Aston Villa tomó sus pertenencias y se retiró a vestuarios.

El arquero de la Selección Argentina despejó dudas de su estado físico:

Embed

Mientras era captado por las cámaras de TyC Sports, el Dibu escuchó a la distancia la pregunta sobre lo que había pasado y miró a la cámara para hacer un gesto con el pulgar para arriba, acompañado de una sonrisa y un escueto: "sí", sobre la requisitoria de si estaba bien.

Así, todo indica que Emiliano Martínez será el arquero titular de la Albiceleste ante Argelia. A pesar del dolor, será el custodio de la ilusión del bicampeonato.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lionel Scaloni empieza a definir el once inicial de la Selección Argentina ante Argelia

La Selección Argentina, con dudas: Lionel Scaloni arma el equipo para enfrentar a Argelia

Por Emanuel Cenci
Dibu Martínez podría reforzar a un club de Italia

Mientras se recupera de su lesión, Dibu Martínez está en la mira para reforzar a un gigante de Europa

El peculiar entrenamiento de Dibu Martínez para llegar al debut de la Selección en el Mundial. 

Luz verde para el "Dibu": Martínez será el arquero titular en el debut de la Selección Argentina ante Argelia

Dibu Martínez rompió el silencio sobre su estado físico

Dibu Martínez rompió el silencio sobre su estado físico, con Santiago Beltrán esperando su chance