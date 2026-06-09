Mientras se recupera de su lesión, Dibu Martínez está en la mira para reforzar a un gigante de Europa

El arquero Albiceleste podría jugar en el fútbol de Italia luego de su participación en el Mundial 2026.

Juventus tiene como objetivo prioritario al arquero titular de la Selección Argentina para el Mundial 2026, Emiliano Dibu Martínez, hoy jugador del Aston Villa. El gigante italiano habría iniciado conversaciones, consultando el precio del arquero y los detalles de su contrato.

Según trascendió, el interés surgió tras la caída del acuerdo con el actual jugador del Liverpool Alisson Becker. A partir de lo expresado por el periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano, el Dibu es prioridad, pero no es el único en carpeta para esa posición, ya que también analizan al italiano Guglielmo Vicario del Tottenham Hotspurs.

Emiliano Dibu Martínez está en la mira de la Juventus de Italia: DLA - 2026-04-14T120332.032 El fin de una era: Aston Villa decidió desprenderse del Dibu Martínez en el próximo mercado de pases.

Cabe destacar que el pase de Martínez tiene un valor de 12 millones de euros, con contrato vigente hasta el 30 de junio de 2029. Juventus estaría dispuesto a enviar una oferta que se acerce a ese monto, y el arquero vería con buenos ojos el cambio de aire en este momento de su carrera. Lo que enfría la charla es el alto salario del jugador, debido a que es uno de los mejores pagos del plantel y de la Premier League en general.

Si bien el marplatense llega al Mundial 2026 como campeón de Europa con el Aston Villa, clasificado a la Champions League de la temporada siguiente y en cuarto puesto en la Primer League, hace varios mercados de pases viene coqueteando con salir de los Villanos para dar un salto de calidad en lo deportivo y lo económico.