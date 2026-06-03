Dibu Martínez rompió el silencio sobre su estado físico, con Santiago Beltrán esperando su chance

El arquero de la Selección Argentina Emiliano Dibu Martínez decidió brindar detalles sobre su recuperación y la posibilidad de quedarse afuera del Mundial 2026 por la fractura en el dedo anular. Mientras el juvenil de River Santiago Beltrán espera la convocatoria, el portero titular despejó rumores.

Todo ocurrió en la salida del plantel Albiceleste rumbo a la práctica en el complejo de Kansas City, donde concentra desde su arribo a Estados Unidos. Con la zona afectada inmovilizada y entrenando apartado del resto del grupo, Dibu se mostró sonriente y despreocupado en la puerta del hotel.

Allí, ante la requisitoria de los periodistas y los hinchas presentes, el guardametas puso claridad sobre los rumores que daban cuenta de una posible complicación en su recuperación. Al respecto, alcanzó a ofrecer unas pocas pero tranquilizadoras palabras al ser consultado por su estado físico. "Muy bien. Llego, llego", lanzó.

El arquero es uno de los pilares de la Selección Argentina, su ausencia se responde más a una cuestión estratégica que a una decisión deportiva.

Más allá de lo informado por el arquero, trascendió que el cuerpo técnico lo esperará hasta último momento para evaluar su condición. Con el reglamento autorizando cambios hasta 24 horas antes del debut, Scaloni entiende que no hace falta apresurarse para definir su caso. Además, influye positivamente el hecho de que su posible reemplazo , Santiago Beltrán, ya está entrenando y no tiene que viajar para sumarse al plantel.

Cabe destacar que el marplatense se quebró el dedo anular en el calentamiento previo a la final de la UEFA Europa League, entre Friburgo y Aston Villa, la cual culminó con el equipo inglés campeón. Luego del encuentro se supo que jugó con el dedo quebrado, lo que encendió las alarmas en el mundo del fútbol a pocos días del inicio del Mundial.

Lionel Scaloni no contará con él en los amistosos previos al debut, que se disputarán el sábado 6 y el martes 9 de este mes. Allí atajarán Gerónimo Rulli y Juan Musso, que también luchan por su oportunidad.