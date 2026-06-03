De Nico Paz a Michael Olise: 289 futbolistas jugarán el Mundial 2026 para una selección distinta a su país natal

El anuncio de las listas oficiales del Mundial 2026 reveló una tendencia que transforma el mapa del fútbol moderno. Un grupo importante de deportistas optó por representar su herencia familiar por encima de su lugar de origen y algunas selecciones presentaron listas completas con casos de este tipo.
De los 1.248 futbolistas inscriptos para el torneo, 289 no jugarán para su país de nacimiento. Esta cifra representa el 23,15% del total, un aumento drástico comparado con el 16,5% registrado en el Mundial Qatar 2022. El fenómeno se apoya en la expansión del torneo y en procesos migratorios que han dispersado el talento deportivo por todo el globo.
Los casos más llamativos y el ranking de selecciones con foráneos
La selección de Curazao lidera esta estadística con un caso sin precedentes: 25 de sus 26 convocados nacieron en los Países Bajos. Otros equipos como la República Democrática del Congo y Marruecos siguen esta línea con 20 y 19 jugadores nacidos en el extranjero, respectivamente, captando figuras formadas principalmente en Francia y España.
Incluso la Selección Argentina cuenta con esta diversidad en sus filas: Nicolás Paz, nacido en España, y Giuliano Simeone, nacido en Italia, son los dos futbolistas del plantel de Scaloni que no nacieron en territorio argentino. En el extremo opuesto, solo ocho países, entre ellos Brasil y Colombia, mantuvieron planteles integrados exclusivamente por jugadores nacidos en su propia tierra.
Detrás de estos números hay historias de identidad personal: Michael Olise, figura del Bayern Múnich, eligió representar a Francia pese a ser elegible por Inglaterra, Nigeria y Argelia. Achraf Hakimi, nacido en Madrid, optó por Marruecos al no sentirse cómodo en los procesos juveniles españoles, mientras que Erling Haaland, nacido en Leeds, siempre tuvo claro que su lealtad pertenecía a Noruega.
Esta tendencia fue facilitada por la FIFA, que suavizó las reglas de elegibilidad en 2003 y 2020. La normativa actual permite cambiar de federación si el jugador no ha participado en fases finales de grandes torneos con una selección absoluta. Gracias a esto, 210 futbolistas obtuvieron un cambio de nacionalidad deportiva desde 2025, consolidando un Mundial donde las raíces familiares pesan tanto como el lugar de nacimiento.
Uno por uno: los 289 jugadores nacionalizados que jugarán el Mundial 2026
CURAZAO (25)
- Eloy Room (Países Bajos)
- Tyrick Bodak (Países Bajos)
- Trevor Doornbusch (Países Bajos)
- Shurandy Sambo (Países Bajos)
- Juriën Gaari (Países Bajos)
- Roshon van Eijma (Países Bajos)
- Sherel Floranus (Países Bajos)
- Armando Obispo (Países Bajos)
- Joshua Brenet (Países Bajos)
- Riechedly Bazoer (Países Bajos)
- Deveron Fonville (Países Bajos)
- Godfried Roemeratoe (Países Bajos)
- Juninho Bacuna (Países Bajos)
- Livano Comenencia (Países Bajos)
- Leandro Bacuna (Países Bajos)
- Tyrese Noslin (Países Bajos)
- Arjany Martha (Países Bajos)
- Kevin Felida (Países Bajos)
- Jürgen Locadia (Países Bajos)
- Jeremy Antonisse (Países Bajos)
- Sontje Hansen (Países Bajos)
- Kenji Gorré (Países Bajos)
- Jearl Margaritha (Países Bajos)
- Brandley Kuwas (Países Bajos)
- Gervane Kastaneer (Países Bajos)
RD CONGO (20)
- Lionel Mpasi (Francia)
- Arthur Masuaku (Francia)
- Gédéon Kalulu (Francia)
- Dylan Batubinsika (Francia)
- Steve Kapuadi (Francia)
- Samuel Moutoussamy (Francia)
- Gaël Kakuta (Francia)
- Cédric Bakambu (Francia)
- Yoane Wissa (Francia)
- Nathanaël Mbuku (Francia)
- Simon Banza (Francia)
- Matthieu Epolo (Bélgica)
- Joris Kayembe (Bélgica)
- Noah Sadiki (Bélgica)
- Ngal’ayel Mukau (Bélgica)
- Théo Bongonda (Bélgica)
- Aaron Wan-Bissaka (Inglaterra)
- Aaron Tshibola (Inglaterra)
- Timothy Fayulu (Suiza)
- Charles Pickel (Suiza)
MARRUECOS (19)
- Issa Diop (Francia)
- Redouane Halhal (Francia)
- Neil El Aynaoui (Francia)
- Samir El Mourabet (Francia)
- Ayyoub Bouaddi (Francia)
- Gessime Yassine (Francia)
- Munir Mohamedi (España)
- Achraf Hakimi (España)
- Chadi Riad (España)
- Ismael Saibari (España)
- Brahim Díaz (España)
- Ayoube Amaimouni (España)
- Zakaria El Ouahdi (Bélgica)
- Bilal El Khannouss (Bélgica)
- Chemsdine Talbi (Bélgica)
- Noussair Mazraoui (Países Bajos)
- Anass Salah-Eddine (Países Bajos)
- Sofyan Amrabat (Países Bajos)
- Yassine Bounou (Canadá)
BOSNIA (17)
- Denis Burni (Alemania)
- Kerim Alajbegovi (Alemania)
- Sead Kolašinac (Alemania)
- Ermedin Demirovi (Alemania)
- Amar Dedi (Austria)
- Ermin Mahmi (Austria)
- Osman Hadiki (Austria)
- Armin Gigovi (Suecia)
- Benjamin Tahirovi (Suecia)
- Dennis Hadikaduni (Suecia)
- Samed Badar (Serbia)
- Jovo Luki (Serbia)
- Ivan Baši (Croacia)
- Amir Hadiahmetovi (Dinamarca)
- Tarik Muharemovi (Eslovenia)
- Haris Tabakovi (Suiza)
- Esmir Bajraktarevi (Estados Unidos)
ARGELIA (16)
- Luca Zidane (Francia)
- Melvin Mastil (Francia)
- Aïssa Mandi (Francia)
- Rayan Aït-Nouri (Francia)
- Jaouen Hadjam (Francia)
- Samir Chergui (Francia)
- Nabil Bentaleb (Francia)
- Farès Chaïbi (Francia)
- Houssem Aouar (Francia)
- Riyad Mahrez (Francia)
- Amine Gouiri (Francia)
- Anis Hadj Moussa (Francia)
- Farès Ghedjemis (Francia)
- Rafik Belghali (Bélgica)
- Ibrahim Maza (Alemania)
- Ramiz Zerrouki (Países Bajos)
HAITÍ (16)
- Johny Placide (Francia)
- Alexandre Pierre (Francia)
- Martin Expérience (Francia)
- Jean-Kévin Duverne (Francia)
- Jean-Ricner Bellegarde (Francia)
- Dominique Simon (Francia)
- Duckens Nazon (Francia)
- Ruben Providence (Francia)
- Josué Casimir (Francia)
- Yassin Fortuné (Francia)
- Wilson Isidor (Francia)
- Lenny Joseph (Francia)
- Duke Lacroix (Estados Unidos)
- Derrick Etienne Jr. (Estados Unidos)
- Josué Duverger (Canadá)
- Keeto Thermoncy (Suiza)
TÚNEZ (15)
- Montassar Talbi (Francia)
- Dylan Bronn (Francia)
- Yan Valery (Francia)
- Ellyes Skhiri (Francia)
- Hannibal Mejbri (Francia)
- Ismaël Gharbi (Francia)
- Elias Achouri (Francia)
- Rani Khedira (Alemania)
- Elias Saad (Alemania)
- Rayan Elloumi (Francia)
- Anis Ben Slimane (Dinamarca)
- Omar Rekik (Países Bajos)
- Sebastian Tounekti (Noruega)
- Adem Arous (Alemania)
- Moutaz Neffati (Suecia)
CABO VERDE (14)
- Sidny Lopes Cabral (Países Bajos)
- Jamiro Monteiro (Países Bajos)
- Deroy Duarte (Países Bajos)
- Laros Duarte (Países Bajos)
- Garry Rodrigues (Países Bajos)
- Dailon Livramento (Países Bajos)
- Logan Costa (Francia)
- Steven Moreira (Francia)
- Willy Semedo (Francia)
- Wagner Pina (Portugal)
- Telmo Arcanjo (Portugal)
- Hélio Varela (Portugal)
- Roberto Lopes (Irlanda)
- C.J dos Santos (Estados Unidos)
QATAR (14)
- Salah Zakaria (Egipto)
- Ahmed Fathy (Egipto)
- Ahmed Alaaaeldin (Egipto)
- Meshaal Barsham (Sudán)
- Assim Madibo (Mali)
- Almoez Ali (Sudán)
- Boualem Khoukhi (Argelia)
- Edmilson Junior (Bélgica)
- Lucas Mendes (Brasil)
- Karim Boudiaf (Francia)
- Mohammed Muntari (Ghana)
- Pedro Miguel (Cabo Verde)
- Issa Laye (Senegal)
- Yusuf Abdurisag (Somalia)
SENEGAL (12)
- Édouard Mendy (Francia)
- Mory Diaw (Francia)
- Yehvann Diouf (Francia)
- Kalidou Koulibaly (Francia)
- Moussa Niakhaté (Francia)
- Mamadou Sarr (Francia)
- Antoine Mendy (Francia)
- Pape Gueye (Francia)
- Iliman Ndiaye (Francia)
- Ibrahim Mbaye (Francia)
- Nicolas Jackson (Gambia)
- Ismail Jakobs (Alemania)
TURQUÍA (10)
- Salih Özcan (Alemania)
- Hakan Çalhanolu (Alemania)
- Kaan Ayhan (Alemania)
- Kenan Yldz (Alemania)
- Can Uzun (Alemania)
- Ferdi Kadolu (Países Bajos)
- Orkun Kökçü (Países Bajos)
- Ouz Aydn (Países Bajos)
- Mert Müldür (Austria)
- Deniz Gül (Suecia)
COSTA DE MARFIL (9)
- Yahia Fofana (Francia)
- Evan Ndicka (Francia)
- Guéla Doué (Francia)
- Seko Fofana (Francia)
- Nicolas Pépé (Francia)
- Evann Guessand (Francia)
- Elye Wahi (Francia)
- Ange-Yoan Bonny (Francia)
- Alban Lafont (Burkina Faso)
IRAK (9)
- Hussein Ali (Suecia)
- Amir Al-Ammari (Suecia)
- Kevin Yakob (Suecia)
- Ahmed Qasem (Suecia)
- Merchas Doski (Alemania)
- Youssef Amyn (Alemania)
- Frans Putros (Dinamarca)
- Zidane Iqbal (Inglaterra)
- Marko Farji (Noruega)
AUSTRALIA (8)
- Harry Souttar (Escocia)
- Cameron Burgess (Escocia)
- Miloš Degenek (Croacia)
- Paul Okon-Engstler (Italia)
- Mohamed Touré (Guinea)
- Alessandro Circati (Italia)
- Awer Mabil (Kenia)
- Nestory Irankunda (Tanzania)
GHANA (8)
- Jerome Opoku (Inglaterra)
- Antoine Semenyo (Inglaterra)
- Brandon Thomas-Asante (Inglaterra)
- Marvin Senaya (Francia)
- Elisha Owusu (Francia)
- Jordan Ayew (Francia)
- Derrick Luckassen (Países Bajos)
- Iñaki Williams (España)
CROACIA (8)
- Josip Staniši (Alemania)
- Marin Pongrai (Alemania)
- Mario Pašali (Alemania)
- Mateo Kovai (Austria)
- Luka Sui (Austria)
- Josip Šutalo (Bosnia y Herzegovina)
- Petar Sui (Bosnia y Herzegovina)
- Martin Baturina (Suiza)
NUEVA ZELANDA (8)
- Tommy Smith (Inglaterra)
- Joe Bell (Inglaterra)
- Matthew Garbett (Inglaterra)
- Lachlan Bayliss (Australia)
- Nando Pijnaker (Países Bajos)
- Callan Elliot (Escocia)
- Alex Rufer (Suiza)
- Finn Surman (Gales)
ESCOCIA (7)
- Angus Gunn (Inglaterra)
- Scott McTominay (Inglaterra)
- Ché Adams (Inglaterra)
- George Hirst (Inglaterra)
- Tyler Fletcher (Inglaterra)
- Lyndon Dykes (Australia)
- Kieran Tierney (Isla de Man)
CANADÁ (7)
- Owen Goodman (Inglaterra)
- Luc de Fougerolles (Inglaterra)
- Alfie Jones (Inglaterra)
- Alphonso Davies (Ghana)
- Ismaël Koné (Costa de Marfil)
- Tani Oluwaseyi (Nigeria)
- Jonathan David (Estados Unidos)
ESTADOS UNIDOS (6)
- Antonee Robinson (Inglaterra)
- Giovanni Reyna (Inglaterra)
- Sebastian Berhalter (Inglaterra)
- Malik Tillman (Alemania)
- Alejandro Zendejas (México)
- Sergiño Dest (Países Bajos)
MÉXICO (5)
- Brian Gutiérrez (Estados Unidos)
- Obed Vargas (Estados Unidos)
- Santiago Giménez (Argentina)
- Julián Quiñones (Colombia)
- Álvaro Fidalgo (España)
PARAGUAY (5)
- Juan José Cáceres (Argentina)
- Kaku (Argentina)
- Andrés Cubas (Argentina)
- Maurício (Brasil)
- Gastón Olveira (Uruguay)
FRANCIA (3)
- Michael Olise (Inglaterra)
- Marcus Thuram (Italia)
- Brice Samba (Congo)
ECUADOR (3)
- Hernán Galíndez (Argentina)
- John Yeboah (Alemania)
- Jeremy Arévalo (España)
JORDANIA (3)
- Ali Azaizeh (Palestina)
- Mohammad Abu Hashish (Palestina)
- Mo Abualnadi (Estados Unidos)
SUIZA (3)
- Breel Embolo (Camerún)
- Yvon Mvogo (Camerún)
- Marvin Keller (Inglaterra)
ARGENTINA (2)
- Giuliano Simeone (Italia)
- Nico Paz (España)
IRÁN (2)
- Dennis Eckert (Alemania)
- Saman Ghoddos (Suecia)
URUGUAY (2)
- Fernando Muslera (Argentina)
- Rodrigo Zalazar (España)
NORUEGA (2)
- Thelo Aasgaard (Inglaterra)
- Erling Haaland (Inglaterra)
PORTUGAL (2)
- Matheus Nunes (Brasil)
- Diogo Costa (Suiza)
INGLATERRA (1)
- Marc Guéhi (Costa de Marfil)
COREA DEL SUR (1)
ALEMANIA (1)
- Waldemar Anton (Uzbekistán)
ESPAÑA (1)
- Aymeric Laporte (Francia)
UZBEKISTÁN (1)
- Utkir Yusupov (Kazajistán)
BÉLGICA (1)
JAPÓN (1)
- Zion Suzuki (Estados Unidos)
PAÍSES BAJOS (1)
EGIPTO (1)