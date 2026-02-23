Clasificó a Curazao al Mundial 2026 pero renunció para cuidar a su hija enferma: la decisión de Dick Advocaat

A solo cuatro meses de enfrentar a Alemania, el técnico neerlandés deja el seleccionado caribeño para cuidar la salud de su hija; lo reemplazará su compatriota Fred Rutten.

Dick Advocaat renunció este lunes con efecto inmediato a la dirección técnica de Curazao, el país más pequeño en clasificar a un Mundial. A los 78 años, el "Pequeño General" desistió de su récord histórico para enfocarse en la salud de su hija, dejando a la selección caribeña sin su arquitecto a meses del debut.

La noticia sacudió el ambiente del fútbol internacional, ya que Advocaat, quien tomó el mando en enero de 2024 tras resolver problemas financieros de la federación local, logró lo que muchos consideraban imposible: clasificar a una isla de 156.000 habitantes al máximo escenario del fútbol. Su renuncia significa que no estará en el banco cuando "La Ola Azul" debute en Houston ante la selección germana.

image Dick Advocaat renunció como DT de Curazao. El sacrificio personal detrás del adiós a un récord histórico Advocaat fue contundente en el comunicado oficial emitido por la Federación de Fútbol de Curazao (FFK): "Siempre dije que la familia es lo primero", afirmó el veterano de 78 años. La decisión responde a problemas de salud que enfrenta su hija, lo que obliga al técnico a dedicarle su atención absoluta y alejarse de la línea de cal de manera inmediata.

El impacto de esta salida trasciende lo deportivo porque rompe la posibilidad de un hito cronológico en la historia de la FIFA. A sus 78 años, Advocaat estaba destinado a superar el récord de Otto Rehhagel como el entrenador de mayor edad en dirigir en un Mundial, marca establecida en 2010 cuando el alemán tenía 71 años y 317 días. Sin embargo, el lazo familiar pudo más y el DT se inclinó por su familia.

El legado técnico y el arribo de Fred Rutten Bajo el mando de Advocaat, Curazao consolidó un modelo basado en la integración de la diáspora. La selección que logró el empate decisivo ante Jamaica estuvo compuesta íntegramente por jugadores nacidos en los Países Bajos, formados en sistemas juveniles europeos de alta competencia. Este esquema profesionalizado permitió a la isla superar a naciones con mayor superficie y población como Haití en la fase de clasificación de la CONCACAF.