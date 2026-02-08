8 de febrero de 2026 - 13:19

Mundial 2026: 10 curiosidades y datos clave que lo convertirán en el torneo más revolucionario de la historia

A pocos meses del inicio del Mundial 2026 rompe todos los moldes: desde un país que entra 50.000 veces en Rusia hasta la maratón de partidos para alzar la copa.

Curazao, el país más pequeño en población y superficie que haya disputado jamás un Mundial.&nbsp;

Curazao, el país más pequeño en población y superficie que haya disputado jamás un Mundial. 

Foto:

Por Nicolás Salas

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá no será simplemente otro torneo de fútbol; será una revolución sin precedentes que redefinirá la forma en que entendemos la máxima cita del deporte. A continuación, presentamos las 10 curiosidades y datos clave que tenés que conocer sobre la edición número 23 de la Copa del Mundo.

Leé además

El Flechero tiene su último tíro para disputar un Mundial con Bolivia.

La leyenda de la Selección de Bolivia que volvería del retiro para el repechaje del Mundial 2026

Por Redacción Deportes
Cuyo Minero. La PDAC reunirá a más de 27.000 asistentes de más de 125 países, con más de 1.300 expositores y 700 presentadores

Cuyo Minero estará en la mayor convención mundial de minería: la PDAC 2026 en Toronto

Por Redacción Economía

1-El primer Mundial organizado por tres países en simultáneo

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se llevará a cabo en tres naciones diferentes de forma conjunta. Hasta ahora, el único antecedente de coorganización era el de Corea del Sur y Japón en 2002, pero aquel torneo se limitó a dos países. Esta edición contará con 16 ciudades sede repartidas por todo el continente norteamericano.

mundial
El Mundial 2026 tendrá un acontecimiento especial entre sus partidos.

El Mundial 2026 tendrá un acontecimiento especial entre sus partidos.

2-México hace historia como el primer anfitrión por triplicado

Con el partido inaugural pautado para el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, México se convertirá en el primer país del mundo en albergar tres Mundiales. El conjunto mexicano ya fue sede en las ediciones de 1970 y 1986, años en los que se coronaron Brasil y Argentina, respectivamente.

3-El debutante más pequeño de todos los tiempos: Curazao

Curazao ha logrado una clasificación histórica para 2026, convirtiéndose en el país más pequeño en población y superficie que haya disputado jamás un Mundial. Con apenas 185.000 habitantes y 444 km², este territorio es tan reducido que la antigua Unión Soviética —el país más grande que jugó el certamen— podría haber entrado allí más de 50.000 veces.

4-El récord incómodo que Lionel Messi comparte con Ghana

A pesar de sus múltiples éxitos, el capitán argentino ostenta una estadística que buscará revertir en Norteamérica. Junto al ghanés Asamoah Gyan, Messi es el jugador que más penales erró en la historia de los Mundiales (sin contar tandas), con dos fallos cada uno. Messi no pudo convertir ante Islandia en 2018 y Polonia en 2022.

La divertida apuesta entre Lionel Messi y el arquero de Polonia que se hizo viral.
La divertida apuesta entre Lionel Messi y el arquero de Polonia que se hizo viral.
La divertida apuesta entre Lionel Messi y el arquero de Polonia que se hizo viral.

5-Un maratón de 104 partidos y 38 días de competencia

El torneo será el más largo de la historia, con una duración de 38 días. La expansión a 48 selecciones (frente a las 32 habituales) hace que la cantidad de partidos salte de 64 a un total de 104 encuentros. Esto garantiza una "fiesta sin precedentes" para los aficionados, pero también una exigencia física brutal para los planteles.

6-La odisea del campeón: el camino de las 8 victorias

Debido al nuevo formato, que incluye una ronda adicional de 32avos de final, el equipo que quiera alzar el trofeo deberá recorrer un camino más extenso. El futuro campeón del mundo necesitará ganar 8 partidos para llegar a la gloria, en lugar de los 7 que se requerían en los formatos anteriores.

La Selección Argentina se prepara para los amistosos ante Panamá y Curazao.
La Selección Argentina se prepara para los amistosos ante Panamá y Curazao.
La Selección Argentina se prepara para los amistosos ante Panamá y Curazao.

7-Un fenómeno social: 150 millones de solicitudes de entradas

Incluso meses antes de comenzar, el Mundial ya rompió un récord de demanda. La FIFA registró más de 150 millones de solicitudes de boletos en apenas dos semanas, una cifra que supera por 30 veces la oferta total disponible. Esta demanda es 3,4 veces mayor a la suma de todos los espectadores que asistieron a los 964 partidos de las 22 ediciones anteriores juntas.

8-Ventaja logística para la Selección Argentina

La Albiceleste defenderá el título con un beneficio físico clave: disputará toda la fase de grupos en Estados Unidos, evitando viajes agotadores a México o Canadá. Argentina integrará el Grupo J y jugará en Kansas City y Dallas (dos veces), con un trayecto de apenas 800 kilómetros entre sedes, lo que facilitará el descanso y la recuperación entre partidos.

9-El "Last Dance" de las leyendas y el récord de Cristiano

El Mundial 2026 marcará el final de una era dorada para figuras como Messi (39 años), Modric (40) y Cristiano Ronaldo (41). Ronaldo intentará hacer historia absoluta al participar en su sexta Copa del Mundo, un récord de constancia y vigencia que nadie ha logrado hasta la fecha.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo renovó con el Al Nassr y sueña con el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo renovó con el Al Nassr y sueña con el Mundial 2026

10-La maldición de Brasil: el rival al que nunca pudo vencer

En la previa del torneo, sale a la luz un dato sorprendente sobre la Canarinha. A pesar de ser la máxima ganadora de la historia, Brasil nunca pudo ganarle a Noruega. Se enfrentaron en cuatro ocasiones (incluyendo el Mundial 1998), con un saldo de dos empates y dos derrotas para los sudamericanos, una racha que aún hoy se mantiene vigente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cristiano Ronaldo protagoniza una dura pelea en Medio Oriente

Recrudece el conflicto entre Cristiano Ronaldo y la Liga de Arabia: la fuerte determinación del Bicho

Por Emanuel Cenci
Franco Mastantuono, Francesco Pio Esposito, Yan Diomande y Lennart Karl, cuatro de las grande spromesas para el Mundial 2026.

Mundial 2026: los 10 futbolistas Sub 20 que están llamados a dominar el fútbol global

Por Nicolás Salas
España reemplazará a Argentina en el amistoso clave frente a México.

Golpe de agenda: España tomará el lugar de Argentina en la previa del Mundial 2026

Por Francisco Moreno
Valentín Colo Barco, figura de la Ligue 1. 

El mejor del mundo: el reconocimiento de la Ligue 1 y la UEFA al Colo Barco

Por Francisco Moreno