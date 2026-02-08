Mundial 2026: 10 curiosidades y datos clave que lo convertirán en el torneo más revolucionario de la historia

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá no será simplemente otro torneo de fútbol; será una revolución sin precedentes que redefinirá la forma en que entendemos la máxima cita del deporte. A continuación, presentamos las 10 curiosidades y datos clave que tenés que conocer sobre la edición número 23 de la Copa del Mundo.

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se llevará a cabo en tres naciones diferentes de forma conjunta. Hasta ahora, el único antecedente de coorganización era el de Corea del Sur y Japón en 2002, pero aquel torneo se limitó a dos países. Esta edición contará con 16 ciudades sede repartidas por todo el continente norteamericano.

Con el partido inaugural pautado para el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca , México se convertirá en el primer país del mundo en albergar tres Mundiales . El conjunto mexicano ya fue sede en las ediciones de 1970 y 1986, años en los que se coronaron Brasil y Argentina, respectivamente.

Curazao ha logrado una clasificación histórica para 2026, convirtiéndose en el país más pequeño en población y superficie que haya disputado jamás un Mundial. Con apenas 185.000 habitantes y 444 km², este territorio es tan reducido que la antigua Unión Soviética —el país más grande que jugó el certamen— podría haber entrado allí más de 50.000 veces .

A pesar de sus múltiples éxitos, el capitán argentino ostenta una estadística que buscará revertir en Norteamérica. Junto al ghanés Asamoah Gyan, Messi es el jugador que más penales erró en la historia de los Mundiales (sin contar tandas), con dos fallos cada uno. Messi no pudo convertir ante Islandia en 2018 y Polonia en 2022.

5-Un maratón de 104 partidos y 38 días de competencia

El torneo será el más largo de la historia, con una duración de 38 días. La expansión a 48 selecciones (frente a las 32 habituales) hace que la cantidad de partidos salte de 64 a un total de 104 encuentros. Esto garantiza una "fiesta sin precedentes" para los aficionados, pero también una exigencia física brutal para los planteles.

6-La odisea del campeón: el camino de las 8 victorias

Debido al nuevo formato, que incluye una ronda adicional de 32avos de final, el equipo que quiera alzar el trofeo deberá recorrer un camino más extenso. El futuro campeón del mundo necesitará ganar 8 partidos para llegar a la gloria, en lugar de los 7 que se requerían en los formatos anteriores.

7-Un fenómeno social: 150 millones de solicitudes de entradas

Incluso meses antes de comenzar, el Mundial ya rompió un récord de demanda. La FIFA registró más de 150 millones de solicitudes de boletos en apenas dos semanas, una cifra que supera por 30 veces la oferta total disponible. Esta demanda es 3,4 veces mayor a la suma de todos los espectadores que asistieron a los 964 partidos de las 22 ediciones anteriores juntas.

8-Ventaja logística para la Selección Argentina

La Albiceleste defenderá el título con un beneficio físico clave: disputará toda la fase de grupos en Estados Unidos, evitando viajes agotadores a México o Canadá. Argentina integrará el Grupo J y jugará en Kansas City y Dallas (dos veces), con un trayecto de apenas 800 kilómetros entre sedes, lo que facilitará el descanso y la recuperación entre partidos.

9-El "Last Dance" de las leyendas y el récord de Cristiano

El Mundial 2026 marcará el final de una era dorada para figuras como Messi (39 años), Modric (40) y Cristiano Ronaldo (41). Ronaldo intentará hacer historia absoluta al participar en su sexta Copa del Mundo, un récord de constancia y vigencia que nadie ha logrado hasta la fecha.

10-La maldición de Brasil: el rival al que nunca pudo vencer

En la previa del torneo, sale a la luz un dato sorprendente sobre la Canarinha. A pesar de ser la máxima ganadora de la historia, Brasil nunca pudo ganarle a Noruega. Se enfrentaron en cuatro ocasiones (incluyendo el Mundial 1998), con un saldo de dos empates y dos derrotas para los sudamericanos, una racha que aún hoy se mantiene vigente.