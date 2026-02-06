El mánager de Newell's contó novedades del tema Lionel Messi: "Es el sueño que tenemos todos"

El director deportivo de la Lepra detalló lo que sabe sobre los rumores de un futuro arribo de la Pulga al fútbol argentino.

Lionel Messi no volvería a Newell's, a pesar de las declaraciones de su directiva

El gran anhelo de todos los hinchas de Newell's Old Boys es que Lionel Messi se ponga su camiseta de manera oficial aunque sea por un corto periodo antes de su retiro como futbolista profesional. En los útimos días había surgido un rumor fuerte en ese aspecto, pero desde el club bajaron el tono.

La noticia se extendió como reguero de pólvora y la ilusión de los fanáticos de la Lepra creció a pasos agigantados. Nada menos que el vicepresidente de la institución, Juan Manuel Medina, lanzó la bomba: "Estamos trabajando para traer a Messi en el primer semestre de 2027". A partir de allí, todo fue especulación.

Roberto Sensini habló de los rumores de la llegada de Lionel Messi: Lionel Messi Lionel Messi sonó para Newell's, pero parece una posibilidad demasiado lejana Sin embargo, el que salió a calmar las aguas y bajarle el precio a esa afirmación fue el Director Deportivo de Newell's, el recordado defensor de la Selección Argentina Roberto Sensini. En una conferencia de prensa con los medios, negó conocer el origen de la información. "No sé de dónde salió esa versión", aseguró.

A pesar de mostrarse incrédulo con lo expresado por el directivo del club, no descartó del todo que se de en el futuro: "Es el sueño que tenemos todos, tengo la esperanza de que en algún momento Leo vuelva, pero no me corresponde hablar de eso. La versión no salió de Newell’s".

Por el contrario, Sensini decidió bancar a la dupla técnica Orsi - Gómez, a pesar de su flojo inicio de campeonato en la Liga Profesional. "Con todas las dificultades, es normal que hayamos ganado un punto de nueve. Somos un equipo en formación y no es fácil explicarle eso al hincha", opinó al respecto. Luego, completó: "El cuerpo técnico trabaja muy bien y está buscando todas las maneras para encontrar el equipo. El fixture del arranque fue complicado y acomodar diez jugadores nuevos no es simple, aunque no es excusa".