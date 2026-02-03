3 de febrero de 2026 - 11:28

¿Messi a Newell's? Así es el operativo retorno que tiene preparado el club de Rosario

Newell’s trabaja en un proyecto para que el capitán argentino regrese al club donde se formó, pero no hay nada cerrado aún.

Lionel Messi con la camiseta de Newells.

Lionel Messi con la camiseta de Newell's.

Por Francisco Moreno

El nombre de Lionel Messi volvió a quedar ligado de manera directa a Newell’s Old Boys, el club donde dio sus primeros pasos como futbolista. Según se conoció en las últimas horas, la dirigencia rojinegra trabaja en un proyecto concreto para que el astro rosarino vista la camiseta de la Lepra durante el primer semestre de 2027.

Lejos de tratarse de una promesa electoral o una expresión de deseo aislada, el plan se encuentra en una fase preliminar de diseño, con el objetivo de crear las condiciones necesarias para que el regreso de Messi sea viable desde lo deportivo, lo institucional y lo estructural. No existe un acuerdo firmado ni una negociación formal avanzada, pero sí una hoja de ruta definida.

Un proyecto que excede lo futbolístico

La iniciativa no se limita únicamente a lo que ocurra dentro del campo de juego. El regreso de Messi a Newell’s es pensado como un acontecimiento integral, que involucra a la ciudad de Rosario, a la provincia de Santa Fe y al ecosistema del fútbol argentino.

La idea es que, llegado el momento, el club pueda ofrecerle a Messi un entorno competitivo, seguro y ordenado, acorde a su figura y a la etapa final de su carrera. En ese sentido, se analiza el impacto institucional, social y económico que tendría su presencia, tanto para Newell’s como para el fútbol local.

Por qué 2027 aparece como el año clave

El año 2027 surge como una ventana posible por una combinación de factores. Para entonces, Messi estaría transitando la recta final de su carrera profesional y podría optar por cerrar su trayectoria en el club que lo formó antes de emigrar a Europa.

Además, ese plazo permitiría a Newell’s planificar con tiempo mejoras en infraestructura, ordenar el proyecto deportivo y trabajar en un esquema que no dependa exclusivamente del nombre del rosarino, sino que lo acompañe.

Aseguran que Lionel Messi jugaría en Newell's

Recordemos que Messi llegó a Newell’s con apenas seis años y defendió la camiseta rojinegra durante su infancia, antes de partir a Barcelona. Desde entonces, el vínculo emocional con el club se mantuvo intacto. Cada vez que el nombre de Newell’s aparece ligado al suyo, la expectativa crece tanto en Rosario como en el resto del país.

Por el momento, el mensaje interno es claro: trabajar con ilusión, pero sin generar falsas expectativas. El objetivo es estar preparados si la oportunidad se presenta.

