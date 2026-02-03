¿Messi a Newell's? Así es el operativo retorno que tiene preparado el club de Rosario

Newell’s trabaja en un proyecto para que el capitán argentino regrese al club donde se formó, pero no hay nada cerrado aún.

El nombre de Lionel Messi volvió a quedar ligado de manera directa a Newell’s Old Boys, el club donde dio sus primeros pasos como futbolista. Según se conoció en las últimas horas, la dirigencia rojinegra trabaja en un proyecto concreto para que el astro rosarino vista la camiseta de la Lepra durante el primer semestre de 2027.

Lejos de tratarse de una promesa electoral o una expresión de deseo aislada, el plan se encuentra en una fase preliminar de diseño, con el objetivo de crear las condiciones necesarias para que el regreso de Messi sea viable desde lo deportivo, lo institucional y lo estructural. No existe un acuerdo firmado ni una negociación formal avanzada, pero sí una hoja de ruta definida.

Un proyecto que excede lo futbolístico La iniciativa no se limita únicamente a lo que ocurra dentro del campo de juego. El regreso de Messi a Newell’s es pensado como un acontecimiento integral, que involucra a la ciudad de Rosario, a la provincia de Santa Fe y al ecosistema del fútbol argentino.

image La idea es que, llegado el momento, el club pueda ofrecerle a Messi un entorno competitivo, seguro y ordenado, acorde a su figura y a la etapa final de su carrera. En ese sentido, se analiza el impacto institucional, social y económico que tendría su presencia, tanto para Newell’s como para el fútbol local.

Por qué 2027 aparece como el año clave El año 2027 surge como una ventana posible por una combinación de factores. Para entonces, Messi estaría transitando la recta final de su carrera profesional y podría optar por cerrar su trayectoria en el club que lo formó antes de emigrar a Europa.