Inter Miami dio vuelta un partido complicado y se impuso a Atlético Nacional

Lionel Messi y Luis Suárez lideraron la reacción del equipo estadounidense tras un inicio adverso en el amistoso que Las Garzas disputaron en Medellín. Es el primer triunfo de la pretemporada del equipo dirigido por Javier Mascherano.

A los 75', la Pulga se retiró ovacionada del estadio colombiano. Messi volivó a brillar. 

 

Por Sergio Faria

Inter Miami logró imponerse 2 a 1 frente a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, en lo que fue su segundo amistoso de preparación para la temporada. Lionel Messi, titular y activo durante 75 minutos, lideró la reacción del equipo estadounidense, que había empezado el partido en desventaja tras la caída inicial ante Alianza Lima en Perú.

Desde el arranque, se evidenció un choque de estrategias. Las Garzas buscaron dominar la posesión para abrir espacios en defensa rival, mientras que el Verdolaga apostó por transiciones rápidas y ataques directos. A los 4 minutos, Dairon Asprilla remató de cabeza desviado, y poco después, Dayne St. Clair desvió un intento cruzado de Juan Zapata a los 9’.

Atlético Nacional golpea primero

La insistencia de Atlético Nacional dio frutos a los 25 minutos, cuando Juan Rengifo definió con un potente zurdazo al palo derecho del arquero. Los disparos de Edwin Cardona y los intentos de Andrés Sarmiento mantuvieron al equipo visitante bajo presión, evidenciando la efectividad de los pelotazos largos y los tiros desde fuera del área.

image
El festejo de Luis Suárez y Leo Messi, tras el primer gol convertido por el uruguayo.

Messi toma el control

Inter Miami empezó a mostrar señales de recuperación gracias a Messi. Tras un error en la mitad de cancha de los locales, el rosarino combinó con Luis Suárez, que no pudo concretar, y luego exigió a David Ospina con un disparo frontal que el arquero desvió al córner a los 35’. Suárez también tuvo dos cabezazos que no encontraron portería, dejando en evidencia la creciente presencia ofensiva del conjunto floridano.

image
Locura. El estadio Atanasio Girardot de Medellín estuvo colmadísimo por la presencia de Messi.

Cambios que cambian el rumbo

En el segundo tiempo, Mascherano mantuvo su formación, mientras que Atlético Nacional realizó nueve cambios. El equipo colombiano no tardó en mostrar desajustes, y un error del arquero Harlen Castillo permitió que Rodrigo De Paul habilitara a Messi, cuyo remate pegó en el palo y dejó la pelota servida para que Suárez igualara el marcador.

Más adelante, la entrada de Germán Berterame, debutante como “Jugador Franquicia” desde Monterrey, generó nuevas oportunidades, aunque el gol decisivo llegó en el primer minuto de adición: un insólito autogol de Elkin Rivero selló la victoria 2-1 de Inter Miami, asegurando su primer triunfo de la pretemporada.

Próximos desafíos

Las Garzas iniciaron la pretemporada con la mira puesta en defender el título de la MLS 2025 y afrontar la Concachampions, la Leagues Cup y la Campeones Cup. Su debut oficial en la liga será el 21 de febrero contra Los Ángeles FC.

Por su parte, Atlético Nacional aprovechó el amistoso para ajustar detalles y probar a sus nuevas incorporaciones: Nicolás Rodríguez y Milton Casco. Su temporada comenzará oficialmente el 4 de febrero frente a América de Cali.

El equipo estadounidense continuará su preparación el 7 de febrero contra Barcelona de Guayaquil en Ecuador y, fuera del calendario inicial, se medirá ante Independiente del Valle en Puerto Rico el 13 de febrero.

