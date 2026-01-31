31 de enero de 2026 - 19:19

Liga Profesional: Gimnasia y Esgrima, entre el desafío ante Unión y la llegada de nuevos refuerzos

El equipo dirigido por Ariel Broggi visitará este lunes al Tatengue, desde las 22, por la tercera fecha del Torneo Apertura, mientras continúa sumando incorporaciones a su plantel en el cierre del mercado de pases.

El Lobo buscará la recuperación en Santa Fe, donde este lunes enfrentará a Unión, desde las 22, por la Liga Profesional.

El Lobo visitará este lunes a Unión de Santa Fe, desde las 22, en el estadio 15 de Abril, en el marco del inicio de la tercera jornada. El equipo mendocino viene de caer ante San Lorenzo en el estadio Víctor Legrotaglie, en su presentación como local, mientras que en el debut logró una victoria frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Con ese resultado, Gimnasia se ubica noveno en la tabla de la Zona A, con tres unidades.

Nazareno Arasa será el árbitro principal del encuentro y estará asistido por Juan Del Fueyo y Matías Bianchi. El cuarto árbitro será Emanuel Ejarque y Gastón Monsón Brizuela estará en el VAR. El encuentro se podrá ver por TNT Sports.

Los dirigidos por Ariel Broggi han tenido una destacada actuación en sus primeros encuentros tras el regreso a la máxima categoría luego de 42 años, y continúan reforzándose en la recta final del mercado de pases.

image
Ultima incorporación. Tobías Cervera se convirtió en el 17º refuerzo del Lobo. El delantero viene de Rosario Central.

El entrenador del Parque había manifestado previamente que, antes del cierre del libro de transferencias, llegarían al menos cinco incorporaciones más, con especial énfasis en reforzar el frente de ataque. “Tenemos buenos delanteros, pero necesitamos sumar algunos más para darle mayor peso ofensivo al equipo”, expresó en su momento el DT.

Refuerzos desde Rosario y caras nuevas

En ese contexto, el conjunto mensana sumó en las últimas horas a tres futbolistas provenientes de Rosario Central: el delantero Tobías Cervera, el volante Tomás O’Connor y el centrodelantero Agustín Módica. Días atrás también se había incorporado el delantero mendocino Ignacio Sabatini.

Previamente lo hizo Ulises Sánchez, extremo derecho llegado desde Belgrano, quien ya tuvo su debut con la camiseta del Lobo frente a San Lorenzo.

image
Ignacio Sabatini. El delantero maipucino llega al Parque, tras su paso por Arsenal de Sarándí, viene para aportar experiencia.

image
Tomás O'Connor, también llega de la institución Canalla, es un volante de 21 años de gran recuperación.

Juventud, divino tesoro

Cervera, de 23 años, surgió en Aldosivi y tuvo pasos por Platense antes de su arribo al Canalla. O’Connor, mediocampista de 21 años, se formó en el Canalla, mientras que Módica, centro delantero de 23 años, llega a Mendoza en busca de sumar minutos y experiencia en la máxima categoría.

La combinación de futbolistas jóvenes con otros de mayor recorrido es una de las apuestas del cuerpo técnico, con el objetivo de conformar un plantel equilibrado y competitivo en su regreso a Primera.

image
Promete goles. El centro delantero, Agustín Módica de 23 años, también llega desde Rosario Central.

Posibles cambios para visitar al Tatengue

De cara al encuentro ante Unión, Broggi realizaría algunas variantes con la intención de sumar puntos en condición de visitante. Incluso, no se descarta que el entrenador vuelva a la formación que consiguió el triunfo en Santiago del Estero, más allá de que se mostró conforme con el rendimiento del equipo frente a San Lorenzo, pese a la derrota.

