Copa Davis: La selección argentina de tenis partió rumbo a Corea del Sur

Tenis . Parte de la delegación argentina para la primera fecha de la Copa Davis 2026 partió hacia Corea del Sur , para la disputa de la serie que se disputará entre el siete y ocho de febrero.

El primer viaje trasladó a los jugadores Guido Andreozzi (30° en el ranking de dobles) y Juan Pablo Ficovich (161°), además del capitán del equipo, Javier Frana y su colaborador Eduardo Schwank.

Por su parte, Federico Gómez (192°) ya se encuentra en la zona, viene de jugar un torneo en Vietnam, Thiago Tirante (103°) está en Bahréin y Marco Trungelliti (130°) viajará por su cuenta.

Selección Argentina de Tenis, discreta

La convocatoria fue todo un problema para Frana. Según comentó, en una realidad que generó algunos enojos dentro del mundo del tenis argentino, la mayoría de los principales jugadores nacionales rechazaron participar, ya que en la gira sudamericana defienden muchos puntos o tienen la posibilidad de jugar sin gastar tanto dinero.

Del grupo de destacados el único que comentó no haber recibido un llamado fue Sebastián Báez (36°), quien fue finalista del ATP de Auckland, en Nueva Zelanda, aunque Frana aclaró que se contactó con su entrenador pero eligió no comprometerlo, ya que defenderá alrededor de 700 puntos en las próximas semanas y no anotarse a esos torneos, como lo son el Argentina Open o el ATP 500 de Río de Janeiro, lo haría empeorar seriamente su posición en el ranking.

Así, luego de estar en contacto con todos los argentinos que se ubican en las primeras 250 posiciones del mundo, Frana cerró la convocatoria. Su única baja posterior fue la de Andrés Molteni (25° en dobles), cuya lesión le dejó el lugar a Ficovich.

Un viaje muy largo

Además del equipo coreano, otro gran rival que deberán superar los argentinos será el viaje, que se extenderá por dos días: comenzando con un avión hacia San Pablo, Brasil, el seleccionado argentino pasará 16 horas arriba de otro avión, con dirección a la capital de Etiopía. Allí deberán volver a volar, esta vez 11 horas, hasta Seúl, capital surcoreana, para luego tomar un último vuelo interno, hasta Busan.

Argentina enfrentará a Corea en la ciudad de Busan el siete y ocho de febrero, con partidos y horarios a confirmar, sobre pista dura y techada, ante un rival que tan solo tiene tres jugadores dentro del top 500 de singles: Sanhui Shin (358°), Hyeon Chung (418°) y Soon Woo Kwon (486°).