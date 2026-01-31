Tenis: Elena Rybakina se quedó con el título del Abierto de Australia en Melbourne

La jugadora de Tenis kazaja Elena Rybakina (ubicada quinta en la tabla global de este deporte) dio el golpe y se quedó con el título en el Abierto de Australia , el primer Grand Slam de la temporada, al imponerse en una gran final ante la bielorrusa y número uno del mundo, Aryna Sabalenka.

Abierto de Australia: Alcaraz y Djokovic juegan, en tenis, la final que es histórica y para alquilar balcones

Rybakina, que gracias a estas inolvidables semanas escalará hasta el tercer puesto del ranking WTA, se impuso por 6/4, 4/6 y 6/4, luego de dos horas y 18 minutos de juego .

El encuentro comenzó mejor para Rybakina, que en el primer game consiguió un quiebre que sería decisivo, ya que luego le alcanzó con mantener todos sus turnos de saque para quedarse con la primera manga por 6-4.

Ya en el segundo set, el partido se tornó más parejo, con ambas finalistas dándole muchísima importancia a sus respectivos saques y manteniendo sus turnos sin mayores complicaciones. Pero Sabalenka inclinó la balanza a su favor en el décimo game, cuando consiguió un quiebre que le permitió imponerse 6-4 y llevar el encuentro al último parcial.

En el tercer del encuentro parecía que Sabalenka se terminaría quedando con el triunfo, ya que rápidamente consiguió un nuevo quiebre que le permitió tomar una ventaja de 3-0.

Sin embargo, Rybakina ganó cinco games consecutivos para dar vuelta la historia y colocarse 5-3. Finalmente, luego de que Sabalenka mantuviera su saque para descontar un game, la kasaja se hizo fuerte nuevamente con su servicio para cerrar el encuentro con el 6-4 definitivo.

Este fue el segundo título de Grand Slam para Rybakina, que en 2022 había ganado Wimbledon. Además pudo tomarse revancha de la final del Abierto de Australia del 2023, en la que Sabalenka le había ganado en un ajustado encuentro que se definió en tres sets.

En su camino hacia la final, Rybakina había derrotado a la eslovena Kaja Juvan, a la francesa Varvara Gracheva, a la checa Tereza Valentová, a la belga Elise Mertens (21°), a la polaca Iga Swiatek (2°) y a la estadounidense Jessica Pegula (6°) sin ceder sets ante ninguna de ellas.

La acción en el Abierto de Australia culminará este domingo, con la final masculina entre el español Carlos Alcaraz (1°) y el serbio Novak Djokovic (4°), que está programada para las 5.30 de la mañana (hora de Argentina).