Tenis: Cuando dos son una multitud

El español Carlos Alcaraz (primera raqueta mundial en la actualidad) y el serbio Novak Djokovic (posicionado cuarto lugar en el ranking de la ATP) se enfrentarán este domingo en la final del Abierto de Australia de Tenis , en la que será la quinta ocasión en que se midan por un título.

Alcaraz viene de ganarle en una maratónica semifinal al alemán Alexander Zverev (3°), mientras que Djokovic dio el gran golpe para eliminar al italiano Jannik Sinner (2°), quien lo había derrotado en los últimos cinco choques previos.

La primera final entre Alcaraz y Djokovic se dio en Wimbledon 2023, cuando el español dio el golpe sobre la mesa para imponerse en un verdadero partidazo por 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6 y 6-4.

Esta consagración le permitió a Alcaraz cortar con la hegemonía del Big Four compuesto por Djokovic, el español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y el británico Andy Murray, quienes se habían repartido los títulos en las 19 ediciones previas de Wimbledon.

Solo unos meses después Djokovic pudo tomarse revancha, al derrotar a Alcaraz en la final del Masters 1000 de Cincinnati. Dicho encuentro, que terminó con un score de 5-7, 7-6(7) y 7-6(4), duró 3 horas y 49 minutos y es considerada como uno de los mejores partidos al mejor de tres sets de la historia.

Al año siguiente, Alcaraz volvió a demostrar su poderío en el césped de Wimbledon, al derrotar a Djokovic en una final donde casi no le dio oportunidades. El español, que conquistaba por aquel entonces su cuarto título de Grand Slam, se llevaría el triunfo con un sólido 6-2, 6-2 y 7-6(4).

La última vez que se enfrentaron en una final fue en los Juegos Olímpicos de París 2024. En aquella ocasión se vivió una de las jornadas más emotivas del tenis, cuando un Djokovic recién recuperado de una operación de rodilla jugó uno de los mejores partidos de su carrera e hizo historia al imponerse por 7-6(3) y 7-6(2) para conquistar el único título grande que le faltaba en su carrera.

En la final de este domingo habrá más que un título en juego, ya que si gana Alcaraz se convertirá en el jugador más joven en conquistar el Grand Slam de carrera, mientras que en caso de hacerlo Djokovic obtendría su vigésimo quinta consagración en un "Major" y dejaría atrás los 24 de la australiana Margaret Court.