Tenis: El emotivo reencuentro entre Djokovic y Del Potro en Abierto de Australia

Tenis. Novak Djokovic y el argentino Juan Martín Del Potro protagonizaron un emotivo reencuentro luego del triunfo del serbio ante el italiano Jannik Sinner para meterse en la final del Abierto de Australia. Todo ocurrió en una entrevista para la TV.
“Grande ‘Nole’, qué felicidad amigo”, fueron las primeras palabras de Del Potro, mientras que Djokovic le contó que vio su posteo en X (ex Twitter) donde pronosticaba un triunfo del serbio: “Sos un mago, pero no hagas predicciones para la final”, bromeó el más ganador en la historia del tenis.
La “Torre de Tandil”, por su parte, le consultó si el triunfo ante Sinner fue uno de los más emocionantes de su carrera, ante lo que Djokovic respondió: “Exactamente, con mucha intensidad. La energía que metí para ganar fue increíble. Gracias. Te amo, amigo”.
La final del Abierto de Australia entre Djokovic y el español Carlos Alcaraz será este domingo a partir de las 5:30 (hora de Argentina). .