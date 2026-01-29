Novak Djokovic reivindicó su nombre en el tenis al ser comparado: "Me parece un poco irrespetuoso"

El serbio enfrentará a Jannik Sinner en el Australian Open 2026 y en la previa tuvo un cruce con un periodista que lo comparó con la nueva generación del tenis.

Djokovic se impuso en los cuartos de final tras la retirada de Musetti. La leyenda serbia del tenis mundial se enfrentó a un incómodo cuestionamiento de un periodista, lo que provocó una respuesta directa del jugador, al inicio de su declaración afirmó sin dudarlo “Me parece irrespetuoso”.

El reportero señaló que, al comienzo de su carrera, Djokovic era perseguidor de Roger Federer y Rafael Nadal, un trío de rivales con los que compitió en la cima del circuito durante casi dos décadas. Además, añadió que actualmente, el número 4 del mundo sigue de cerca a Jannik Sinner y Alcaraz.

image El numero 4 del mundo se molestó con la comparación del periodista. Gentileza La respuesta de Novak Djokovic El exnúmero 1 mostró su descontento con el planteo y decidió aclararle su trayectoria al periodista: “¿Estoy persiguiendo a Jannik y Carlos? ¿Así que soy el perseguidor y nunca el perseguido…?”. Cuando la situación se tensó, el reportero le recordó “Bueno… en el medio ganaste 24 Grand Slams…”.

Además, el tenista de 38 años afirmó con madurez que fue el dominador del tenis mundial pese a las carreras de sus grandes rivales, sin desmerecerlos “Ahora que supuestamente persigo a otros, hubo unos 15 años donde yo dominé los Grand Slams”. Y agregó “No siento que esté persiguiendo a nadie. Roger y Rafa siempre van a ser mis rivales y siento un gran respeto por lo que hicieron y lo que harán”.

image El tenista de 38 años es una estrella del Tenis generacional. Gentileza Jannik Sinner el gran objetivo del serbio En el Australian Open 2026 Habrán choque de estrellas ya que Jannik Sinner se enfrentará a Novak Djokovic en las semifinales programadas para el viernes 30 de enero, a las 05:30h (hora de Argentina) en la Rod Laver Arena de Melbourne. Se espera un choque marcado por el contraste generacional entre dos de los grandes del tenis mundial, sobretodo después de las recientes comparaciones.