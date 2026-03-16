Gimnasia y Esgrima recibe a Estudiantes de La Plata: hora, TV y formaciones

Este martes, desde las 21.15 en el estadio Víctor Legrotaglie, Gimnasia y Esgrima recibirá a Estudiantes de La Plata en un duelo clave correspondiente a la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga Profesional.
Tras 44 años, Lobo y Pincha se volverán a enfrentar en Primera División, en la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga Profesional. Será este martes en el estadio Víctor Legrotaglie.
Este martes, desde las 21.15 en el estadio Víctor Legrotaglie, Gimnasia y Esgrima recibirá a Estudiantes de La Plata en un duelo clave correspondiente a la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga Profesional.
Se trata de un enfrentamiento histórico para los mendocinos porque será la primera vez que se crucen con el conjunto platense en Primera División. El partido contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y se transmitirá por ESPN Premium.
El Lobo no podrá contar con uno de sus pilares defensivos, el central cordobés Imanol González, quien salió lesionado en el empate en 0 frente a Deportivo Riestra. González sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha y se perderá el resto del campeonato. El defensor será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.
En su lugar ingresará otro cordobés, Diego Mondino, histórico capitán del Parque.
Gimnasia intentará romper una racha de cinco partidos sin victorias y tres empates consecutivos. Su última victoria como local fue frente a Instituto de Córdoba en la cuarta fecha. En las últimas fechas, el equipo dirigido por Ariel Broggi sumó empates ante Independiente de Avellaneda (1 a 1), Boca (1 a 1) y Deportivo Riestra (0 a 0). Si bien ha mostrado un buen funcionamiento, el equipo ha carecido de peso ofensivo.
Por su parte, Estudiantes llega al Parque de capa caída, tras sufrir dos derrotas consecutivas, la última frente a Lanús por 1 a 0.
La última vez que se enfrentaron el Lobo y el Pincha fue hace 44 años, en un duelo correspondiente al Torneo Nacional, con triunfo de Estudiantes por 3 a 1. En total, ambos equipos se enfrentaron en seis ocasiones, con un historial parejo: dos victorias para cada uno y dos empates.
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eric Mancuso; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Gabriel Neves; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.
Estadio: Gimnasia y Esgrima
Árbitro: Nazareno Arasa
Hora: 21.15
TV: ESPN Premium