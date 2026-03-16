16 de marzo de 2026 - 23:56

Gimnasia y Esgrima recibe a Estudiantes de La Plata: hora, TV y formaciones

Tras 44 años, Lobo y Pincha se volverán a enfrentar en Primera División, en la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga Profesional. Será este martes en el estadio Víctor Legrotaglie.

El Lobo volverá a enfrentarse con el Pincha después de 4 décadas en Primera División.&nbsp;

El Lobo volverá a enfrentarse con el Pincha después de 4 décadas en Primera División. 

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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Se trata de un enfrentamiento histórico para los mendocinos porque será la primera vez que se crucen con el conjunto platense en Primera División. El partido contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y se transmitirá por ESPN Premium.

Gimnasia y Esgrima vs Instituto de Córdoba
Facundo Lencioni, protagonista en una victoria clave del Lobo ante Instituto, la única que tiene Gimnasia en el Legrotaglie.

Facundo Lencioni, protagonista en una victoria clave del Lobo ante Instituto, la única que tiene Gimnasia en el Legrotaglie.

Cambio obligado en la defensa del Lobo

El Lobo no podrá contar con uno de sus pilares defensivos, el central cordobés Imanol González, quien salió lesionado en el empate en 0 frente a Deportivo Riestra. González sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha y se perderá el resto del campeonato. El defensor será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

En su lugar ingresará otro cordobés, Diego Mondino, histórico capitán del Parque.

Gimnasia y Esgrima vs Independiente de Avellaneda
El Legrotaglie se vistió nuevamente de blanco y negro de punta a punta. Los hinchas del Lobo volvieron a colmarlo.

El Legrotaglie se vistió nuevamente de blanco y negro de punta a punta. Los hinchas del Lobo volvieron a colmarlo.

Buscando volver a ganar

Gimnasia intentará romper una racha de cinco partidos sin victorias y tres empates consecutivos. Su última victoria como local fue frente a Instituto de Córdoba en la cuarta fecha. En las últimas fechas, el equipo dirigido por Ariel Broggi sumó empates ante Independiente de Avellaneda (1 a 1), Boca (1 a 1) y Deportivo Riestra (0 a 0). Si bien ha mostrado un buen funcionamiento, el equipo ha carecido de peso ofensivo.

Por su parte, Estudiantes llega al Parque de capa caída, tras sufrir dos derrotas consecutivas, la última frente a Lanús por 1 a 0.

Gimnasia y Esgrima vs Independiente de Avellaneda
En su última presentación en el Parque, Gimnasia igualó frente a Independiente 1 a 1.

En su última presentación en el Parque, Gimnasia igualó frente a Independiente 1 a 1.

Historial y antecedentes

La última vez que se enfrentaron el Lobo y el Pincha fue hace 44 años, en un duelo correspondiente al Torneo Nacional, con triunfo de Estudiantes por 3 a 1. En total, ambos equipos se enfrentaron en seis ocasiones, con un historial parejo: dos victorias para cada uno y dos empates.

Las probables formaciones: Gimnasia y Esgrima vs Estudiantes de La Plata

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.

Las probables formaciones: Estudiantes de La Plata vs Gimnasia y Esgrima

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eric Mancuso; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Gabriel Neves; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.

Estadio: Gimnasia y Esgrima

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

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