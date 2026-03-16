Noche para el olvido: Deportivo Maipú fue goleado en Villa Crespo

El Cruzado perdió 3 a 1 frente a Atlanta, en un partido marcado por errores defensivos. Bisanz y Galeano anotaron para el Bohemio, mientras que Gobetto descontó para el Botellero.

El Cruzado y el Bohemio no se sacan ventaja y empatan sin goles en Villa Crespo.

Deportivo Maipú tuvo otra noche para el olvido y fue goleado 3-1 por Atlanta, en un duelo correspondiente a la fecha 5 de la Primera Nacional. Lejos de sus mejores versiones, el Cruzado volvió a mostrar falta de actitud y problemas defensivos, al igual que en su empate ante San Martín de Tucumán (ganaba 2 a 0 e igualó 2 a 2), y terminó cayendo por goleada.

Sobre el cierre del primer tiempo, una distracción defensiva le permitió a Atlanta adelantarse en el marcador con un gol de Bisanz. El equipo mendocino, que había mostrado cierta paridad en gran parte de la primera mitad, volvió a evidenciar sus problemas en el fondo justo cuando expiraba el primer tiempo.

Empate y nuevas ventajas En el complemento, Deportivo Maipú mejoró y a los 11 minutos Gobetto igualó el marcador, generando ilusión en el equipo dirigido por Alexis Matteo. Sin embargo, la falta de solidez defensiva volvió a jugar en contra: a los 26 minutos, otro error permitió a Bisanz poner nuevamente al Bohemio en ventaja, y a los 35 minutos Galeano sentenció el 3 a 1.

image Atlanta vs Deportivo Maipú @atlantaoficial Un partido con pocas emociones y errores recurrentes El partido tuvo un desarrollo parejo y sin grandes emociones en la primera mitad. Atlanta propuso a partir del buen juego de Nacho Rodríguez y Rodríguez Puch, que con algunos centros buscaban inquietar a Galardi, pero sin generar situaciones claras. La jugada más destacada del Cruzado en la primera mitad fue un pase largo de Eggel que derivó en una llegada de Cabrera, derribado por el arquero; el árbitro no sancionó penal.

image Atlanta vs Deportivo Maipú PrensaMaipú Problemas defensivos y falta de regularidad A pesar del gol de Gobetto, Maipú nunca logró sostener la igualdad y siguió exponiendo sus errores defensivos. El equipo suma ocho goles en contra en cuatro partidos, lo que refleja serias falencias en el fondo. Las variantes realizadas no lograron cambiar la dinámica del juego, y Atlanta aprovechó la desconcentración del Cruzado para sellar la goleada.