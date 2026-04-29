29 de abril de 2026 - 18:22

Gimnasia artística: la mendocina Delfina Estoco clasificó al Panamericano de Río y sueña con el Mundial

GIMNASIA ARTÍSTICA. Delfina Estoco, del gimnasio Akro's de Mendoza fue convocada para representar a Argentina en el Campeonato Panamericano.

Delfina Estoco, del gimnasio Akros de Mendoza fue convocada para representar a Argentina en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística.&nbsp;

Delfina Estoco, del gimnasio Akro's de Mendoza fue convocada para representar a Argentina en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La gimnasta de 18 años, Delfina Estoco, del gimnasio Akro's de Mendoza, y representante de la Federación Mendocina de Gimnasia Artística, fue convocada para representar a Argentina en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística que se celebrará en Río de Janeiro del 18 al 21 de junio. Este evento es clasificatorio para el Campeonato Mundial de este año, donde los primeros cinco equipos obtendrán un pase directo para estar en Róterdam, Países Bajos, del 17 al 25 de octubre de 2026.

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Cabe destacar, que el proceso de selección incluyó una rigurosa concentración de preselección con diez gimnastas, cinco de ellas pre-convocadas y otras cinco que debieron superar un control inicial. Delfina logró el segundo lugar en este control, asegurando su participación en la concentración.

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Delfina Estoco fue convocada para representar a Argentina en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Art&iacute;stica.&nbsp;

Delfina Estoco fue convocada para representar a Argentina en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística.

El duro entrenamiento de Delfino Estoco para llegar a los Juegos Panamericanos

Delfina, secundada por su entrenadora Agustina Álvarez Soler, entrena en el Gimnasio Akro's desde los 6 años y ha contado con el apoyo de la Federación Mendocina de Gimnasia Artística para participar en estos procesos. Su derrotero incluye excelentes participaciones en torneos provinciales, nacionales e internacionales. Recientemente, compitió en el Torneo Luxemburgo Open en abril, donde llegó a la final en la disciplina de paralelas.

"Estoy muy contenta, no me lo esperaba. Aunque trabajé muchísimo para esto, nunca me imaginé que iba a llegar este resultado. Fueron muchos días de esfuerzo, y hoy todo eso valió la pena. Esto me motiva un montón a seguir, a no bajar los brazos y a confiar más en mí", comentó Delfina.

La participación de Delfina en este Campeonato Panamericano supone un hecho histórico para Mendoza en la práctica de este deporte, ya que es la primera vez que la provincia tiene una gimnasta clasificada a una selección mayor y a una selección panamericana.

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