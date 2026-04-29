29 de abril de 2026 - 18:07

Alerta en la Selección Argentina: Julián Álvarez se lesionó en la Champions League

El delantero tuvo que dejar el campo en el encuentro por Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal.

Alerta por Julián Álvarez en la Selección Argentina pensando en el Mundial 2026

Alerta por Julián Álvarez en la Selección Argentina pensando en el Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Jornada movida para Julián Álvarez con el Atlético de Madrid. El atacante disputó como titular el duelo de ida de las semifinales de la Champions League ante Arsenal, convirtió el gol de penal que significó el empate 1 a 1, y tuvo que salir por una lesión que preocupa a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

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Después de un primer tiempo donde la visita se puso en ventaja con el tanto de penal de Viktor Gyökeres, el Colchonero aprovechó la presencia ofensiva de su goleador argentino para alcanzar el empate en el marcador. Fue a los 10 minutos del complemento, cuando el árbitro Danny Makkelie cobró infracción dentro del área por mano de Ben White.

Álvarez anotó de penal para el Colchonero:

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Julián Álvarez se hizo cargo del disparo, y fusiló al portero David Raya para estampar el 1 a 1 final. Su anotación generó un récord histórico en el Atlético de Madrid, al ser el primer futbolista de la institución en alcanzar los 10 tantos en una misma edición de la Champions League.

La próxima semana será la revancha de este duelo, en Inglaterra. El que gane se medirá con el vencedor de Bayern Munich - PSG, que este martes protagonizaron un partidazo que finalizó 5 a 4.

Julián Álvarez se lesionó, y preocupa de cara al Mundial 2026:

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Sin embargo, lo más importante sucedió a los 30 minutos de la segunda mitad. El jugador argentino chocó con el defensor Declan Rice, y a continuación recibió el golpe de Eberechi Eze. La Araña se agarró la rodilla y luego el tobillo izquierdo, y automáticamente pidió el cambio con un gesto de fuerte dolor.

A la espera de los estudios correspondientes, la lesión generó mucha preocupación en el entorno de la Selección Argentina, y en especial de su entrenador Lionel Scaloni. Es que el delantero es una de las piezas fijas para el Mundial 2026, y más teniendo en cuenta los problemas físicos que mostró Lautaro Martínez en el último tiempo.

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