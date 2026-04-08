8 de abril de 2026 - 19:15

Julián Álvarez confesó que se motivó con un gol de Lionel Messi: "Lo ví varias veces"

El atacante contó que se inspiró en el diez de la Selección Argentina para ejecutar el tiro libre que significó la apertura del marcador en la Champions League.

Julián Álvarez, clave en Barcelona - Atlético de Madrid

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EFE / Siu Wu
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Julián Álvarez se inspiró en Lionel Messi:

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Álvarez también confirmó que practicó bastante como pegarle a la pelota como Messi, pero que no había tenido éxito hasta el que convirtió en esta jornada."Cuando le pegás ya te das cuenta y antes de patear ya estaba muy convencido. Ayer estuvimos practicando y no había metido ninguno. Lo importante era hoy", aportó al respecto.

A pocos meses del Mundial 2026, y con la definición de Champions por delante, Julián contó como se siente desde lo físico y lo futbolístico."Estoy en un buen momento. Me siento muy bien y se viene la parte más importante de la temporada. Hay que seguir trabajando porque se vienen cosas lindas", vaticinó sobre el calendario.

Finalmente, el delantero Colchonero advirtió que la llave contra el Barcelona no está cerrada, y que todavía quedan 90 minutos por delante. "La serie no está cerrada. Sabemos qué clase de equipo son ellos. La verdad es que tenemos una ventaja y tenemos que aprovechar a nuestra gente en nuestra casa", cerró.

Golazo de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid:

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Corrían 42 minutos de la etapa inicial cuando Julián Álvarez buscó en largo a Giuliano Simeone, que encaró al área rival decidido a convertir el primero. Casi sobre la medialuna, el defensor Pau Cubarsí tuvo que bajarlo con una dura infracción que le valió la tarjeta roja y le otorgó el tiro libre al Atlético.

El encargado de ejecutarlo fue Julián Álvarez, que se lució con un derechazo que superó la resistencia del arquero Blaugrana. Cabe destacar que la Araña sumó su noveno gol en la presente temporada de Champions, cuatro de los cuales los convirtió en los últimos tres duelos.

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