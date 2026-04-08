Julián Álvarez confesó que se motivó con un gol de Lionel Messi: "Lo ví varias veces"

El atacante contó que se inspiró en el diez de la Selección Argentina para ejecutar el tiro libre que significó la apertura del marcador en la Champions League.

Julián Álvarez se despachó este miércoles con un verdadero golazo de tiro libre en la victoria del Atlético de Madrid sobre Barcelona por la UEFA Champions League, y confesó que su inspiración en la previa del duelo fue el mismísimo Lionel Messi.

En declaraciones a la prensa apenas finalizado el encuentro de ida de los cuartos de final de la máxima competencia de clubes del mundo, la Araña contó que trató de imitar un tanto de antología de la Pulga, ocurrido hace varios años atrás. "Varias veces vi el gol de Messi a Liverpool acá, pero no tenía tan claro que iba a ese mismo ángulo", arrancó.

Julián Álvarez se inspiró en Lionel Messi: Golazo de Julián Álvarez en Barcelona - Atlético de Madrid Golazo de Julián Álvarez en Barcelona - Atlético de Madrid EFE / Alberto Estévez Álvarez también confirmó que practicó bastante como pegarle a la pelota como Messi, pero que no había tenido éxito hasta el que convirtió en esta jornada."Cuando le pegás ya te das cuenta y antes de patear ya estaba muy convencido. Ayer estuvimos practicando y no había metido ninguno. Lo importante era hoy", aportó al respecto.

A pocos meses del Mundial 2026, y con la definición de Champions por delante, Julián contó como se siente desde lo físico y lo futbolístico."Estoy en un buen momento. Me siento muy bien y se viene la parte más importante de la temporada. Hay que seguir trabajando porque se vienen cosas lindas", vaticinó sobre el calendario.

Finalmente, el delantero Colchonero advirtió que la llave contra el Barcelona no está cerrada, y que todavía quedan 90 minutos por delante. "La serie no está cerrada. Sabemos qué clase de equipo son ellos. La verdad es que tenemos una ventaja y tenemos que aprovechar a nuestra gente en nuestra casa", cerró.