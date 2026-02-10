Julián Álvarez entre los más caros del mundo que aún no tienen goles en 2026: el ranking que lo expone

El delantero argentino Julián Álvarez atraviesa un comienzo de temporada preocupante con el Atlético de Madrid, que lo llevó a integrar un ranking poco deseado entre las figuras más valiosas del fútbol mundial que todavía no lograron convertir en lo que va de 2026.
Lo que arrancó como una gran expectativa tras su llegada al club colchonero, donde llegó con antecedentes goleadores y alto rendimiento internacional, ha ido perdiendo brillo y su nivel fue objeto de críticas cada vez más frecuentes en España por la falta de goles.
Según el sitio especializado Transfermarkt, Álvarez mantiene un valor de mercado de 100 millones de euros, colocándolo entre los futbolistas más cotizados del mundo. Sin embargo, y a pesar de sus participaciones, el cordobés no ha podido anotar todavía con el Atlético en el año, sumando al menos nueve partidos oficiales sin festejos con la camiseta rojiblanca en todas las competiciones.
El registro se vuelve aún más llamativo al considerarse que es el único delantero dentro del Top 10 de jugadores con mayor cotización global que no ha marcado en lo que va de temporada, una estadística que ilustra la sequía que atraviesa a su club y alimenta el debate sobre su actualidad.
Quiénes completan el top 10 del ranking en donde está Julián Álvarez
Pedri: 140 millones de euros – 6 partidos sin marcar en 2026
Bukayo Saka: 130 millones de euros – 6 partidos sin marcar en 2026
Joao Neves: 110 millones de euros – 4 partidos sin marcar en 2026
Julián Álvarez: 100 millones de euros – 9 partidos sin marcar en 2026
Arda Güler: 90 millones de euros – 10 partidos sin marcar en 2026
Ryan Gravenberch: 90 millones de euros – 10 partidos sin marcar en 2026
William Saliba: 90 millones de euros – 8 partidos sin marcar en 2026
Phil Foden: 80 millones de euros – 10 partidos sin marcar en 2026
Pau Cubarsí: 80 millones de euros – 10 partidos sin marcar en 2026
Alessandro Bastoni: 80 millones de euros – 8 partidos sin marcar en 2026
Este mal momento no solo genera preocupación en el entorno colchonero, sino que también plantea preguntas de cara al futuro inmediato, justo cuando se acerca una parte clave de la temporada con competiciones de liga y torneos internacionales donde se espera mayor impacto ofensivo.
En Argentina, la situación de Julián Álvarez también es seguida con atención, sobre todo por el cuerpo técnico de la Selección, que confía en su jerarquía y en su capacidad para revertir el momento. Aunque la falta de goles enciende algunas alarmas, puertas adentro valoran su aporte al juego, su sacrificio táctico y su experiencia en escenarios de máxima exigencia, con la expectativa de que recupere la eficacia justo cuando se aproximan los compromisos decisivos de la temporada y el horizonte del Mundial empieza a tomar forma.