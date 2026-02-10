Julián Álvarez entre los más caros del mundo que aún no tienen goles en 2026: el ranking que lo expone

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, figura como uno de los pocos jugadores de alto valor de mercado sin goles en lo que va del año.

El delantero argentino Julián Álvarez atraviesa un comienzo de temporada preocupante con el Atlético de Madrid, que lo llevó a integrar un ranking poco deseado entre las figuras más valiosas del fútbol mundial que todavía no lograron convertir en lo que va de 2026.

Lo que arrancó como una gran expectativa tras su llegada al club colchonero, donde llegó con antecedentes goleadores y alto rendimiento internacional, ha ido perdiendo brillo y su nivel fue objeto de críticas cada vez más frecuentes en España por la falta de goles.

image Según el sitio especializado Transfermarkt, Álvarez mantiene un valor de mercado de 100 millones de euros, colocándolo entre los futbolistas más cotizados del mundo. Sin embargo, y a pesar de sus participaciones, el cordobés no ha podido anotar todavía con el Atlético en el año, sumando al menos nueve partidos oficiales sin festejos con la camiseta rojiblanca en todas las competiciones.

El registro se vuelve aún más llamativo al considerarse que es el único delantero dentro del Top 10 de jugadores con mayor cotización global que no ha marcado en lo que va de temporada, una estadística que ilustra la sequía que atraviesa a su club y alimenta el debate sobre su actualidad.

image Quiénes completan el top 10 del ranking en donde está Julián Álvarez Pedri: 140 millones de euros – 6 partidos sin marcar en 2026

Bukayo Saka: 130 millones de euros – 6 partidos sin marcar en 2026

Joao Neves: 110 millones de euros – 4 partidos sin marcar en 2026

Julián Álvarez: 100 millones de euros – 9 partidos sin marcar en 2026

Arda Güler: 90 millones de euros – 10 partidos sin marcar en 2026

Ryan Gravenberch: 90 millones de euros – 10 partidos sin marcar en 2026

William Saliba: 90 millones de euros – 8 partidos sin marcar en 2026

Phil Foden: 80 millones de euros – 10 partidos sin marcar en 2026

Pau Cubarsí: 80 millones de euros – 10 partidos sin marcar en 2026

Alessandro Bastoni: 80 millones de euros – 8 partidos sin marcar en 2026 image Este mal momento no solo genera preocupación en el entorno colchonero, sino que también plantea preguntas de cara al futuro inmediato, justo cuando se acerca una parte clave de la temporada con competiciones de liga y torneos internacionales donde se espera mayor impacto ofensivo.