Frank Fabra cerró su ciclo en Boca con un mensaje emotivo y pocos saludos de sus compañeros

El lateral colombiano se despidió tras una década en el club, publicó una carta cargada de sentimiento y sólo tres jugadores comentaron su posteo.

Tras diez años de relación con Boca Juniors, Frank Fabra puso fin a su etapa en el club y decidió regresar a Deportivo Independiente Medellín, la institución donde se formó. La salida se confirmó a finales de 2025, cuando desde la dirigencia le comunicaron que no seguiría, y el defensor cerró este ciclo con un mensaje profundo en sus redes.

En su publicación, Fabra recordó con emoción su paso por Boca y la conexión con los hinchas, destacando que los diez años que vivió en La Bombonera “fueron sentimiento puro” y que defendió la camiseta “con el corazón” en cada partido y entrenamiento. El lateral resaltó la pasión del club, el cariño de la gente y lo que le marcó esa etapa “para toda la vida”.

image El posteo de Frank Fabra pasó desapercibido en el mundo Boca A pesar del tono emotivo del mensaje, la reacción del plantel xeneize fue mucho más moderada de lo que muchos esperaban. En la publicación, cuyos comentarios estaban limitados, solo tres futbolistas del primer equipo le dejaron palabras de afecto: Nicolás Figal, Juan Barinaga y Milton Giménez, quienes le desearon lo mejor en su nueva etapa.

El resto del plantel no respondió públicamente al posteo, lo que fue interpretado por algunos hinchas como un gesto frío en contraste con la emotiva carta del colombiano, que se marchó tras haber ganado nueve títulos oficiales con el club y disputado más de 240 partidos en la institución.

image La salida de Fabra marca el final de una etapa extensa en Boca, en la que alternó momentos de alto rendimiento con episodios polémicos, pero siempre como protagonista dentro del plantel. Su nombre quedó ligado a varios títulos y a distintas finales internacionales, convirtiéndose en uno de los extranjeros con mayor continuidad en los últimos años del club.