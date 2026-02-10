Se cansó: Boca Juniors le puso un ultimátum a Claudio Úbeda

La directiva Xeneize estableció que tiene que lograr el DT para estirar su presencia en el banco de los suplentes. Serán claves los duelos en La Bombonera.

En las últimas horas, Boca Juniors condicionó la continuidad del entrenador Claudio Úbeda a una racha perfecta de resultados tras la dura derrota ante Vélez Sarsfield, un golpe que debilitó seriamente el ciclo y encendió las alarmas en la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

El ultimátum que recibió Claudio Úbeda para seguir en Boca Juniors: Vélez Sarsfield - Boca Juniors, por la Liga Profesional Vélez Sarsfield - Boca Juniors, por la Liga Profesional CAVS El traspié en Liniers provocó una charla interna entre el presidente, el plantel y el cuerpo técnico, y dejó al DT en la cuerda floja. En ese contexto, desde el club le fijaron una exigencia clara: deberá sumar los 12 puntos en juego en los próximos compromisos para sostenerse en el cargo, según trascendió.

Se trata de una seguidilla determinante, con tres partidos seguidos como local en La Bombonera ante Platense, Racing y Gimnasia y Esgrima por la Liga Profesional, más el debut por Copa Argentina en Salta frente a Gimnasia de Chivilcoy, donde Boca contará con el apoyo de su gente.

El panorama se completa con la postergación del encuentro ante Lanús, único duelo previsto como visitante, debido a la participación del Granate en la Recopa Sudamericana. Así, Úbeda será evaluado partido a partido, en una etapa clave de su gestión.

Úbeda, de mayor a menor al frente del Xeneize: CLAUDIO ÚBEDA. Claudio Úbeda, el DT de Boca, que metió al equipo Xeneize en semifinales. Gentileza. Las dudas sobre su ciclo se profundizaron en este inicio de 2026. Si bien durante 2025 el equipo había mostrado una leve evolución, la eliminación ante Racing y decisiones como la salida de Exequiel Zeballos comenzaron a erosionar su crédito con los hinchas. Las recientes derrotas ante Estudiantes y Vélez, ambas fuera de casa, terminaron de encender las críticas internas y lo dejaron al borde de la salida.