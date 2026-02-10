10 de febrero de 2026 - 17:10

Se cansó: Boca Juniors le puso un ultimátum a Claudio Úbeda

La directiva Xeneize estableció que tiene que lograr el DT para estirar su presencia en el banco de los suplentes. Serán claves los duelos en La Bombonera.

Claudio Úbeda, DT de Boca Juniors

Claudio Úbeda, DT de Boca Juniors

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En las últimas horas, Boca Juniors condicionó la continuidad del entrenador Claudio Úbeda a una racha perfecta de resultados tras la dura derrota ante Vélez Sarsfield, un golpe que debilitó seriamente el ciclo y encendió las alarmas en la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

Leé además

Matías Pellegrini, autor de dos goles para Vélez Sarsfield ante Boca Juniors

Triunfazo de Vélez Sarsfield ante Boca Juniors, que sufrió más de la cuenta

Por Redacción Deportes
Fútbol. Lautaro Blanco abrió la cuenta para Boca júniors

Con goles de Blanco y Paredes de penal, Boca derrotó por 2-0 a Newell's en La Bombonera

Por Redacción Deportes

El ultimátum que recibió Claudio Úbeda para seguir en Boca Juniors:

Vélez Sarsfield - Boca Juniors, por la Liga Profesional
Vélez Sarsfield - Boca Juniors, por la Liga Profesional

Vélez Sarsfield - Boca Juniors, por la Liga Profesional

El traspié en Liniers provocó una charla interna entre el presidente, el plantel y el cuerpo técnico, y dejó al DT en la cuerda floja. En ese contexto, desde el club le fijaron una exigencia clara: deberá sumar los 12 puntos en juego en los próximos compromisos para sostenerse en el cargo, según trascendió.

Se trata de una seguidilla determinante, con tres partidos seguidos como local en La Bombonera ante Platense, Racing y Gimnasia y Esgrima por la Liga Profesional, más el debut por Copa Argentina en Salta frente a Gimnasia de Chivilcoy, donde Boca contará con el apoyo de su gente.

El panorama se completa con la postergación del encuentro ante Lanús, único duelo previsto como visitante, debido a la participación del Granate en la Recopa Sudamericana. Así, Úbeda será evaluado partido a partido, en una etapa clave de su gestión.

Úbeda, de mayor a menor al frente del Xeneize:

CLAUDIO ÚBEDA.
Claudio Úbeda, el DT de Boca, que metió al equipo Xeneize en semifinales.

Claudio Úbeda, el DT de Boca, que metió al equipo Xeneize en semifinales.

Las dudas sobre su ciclo se profundizaron en este inicio de 2026. Si bien durante 2025 el equipo había mostrado una leve evolución, la eliminación ante Racing y decisiones como la salida de Exequiel Zeballos comenzaron a erosionar su crédito con los hinchas. Las recientes derrotas ante Estudiantes y Vélez, ambas fuera de casa, terminaron de encender las críticas internas y lo dejaron al borde de la salida.

En paralelo, Riquelme manifestó su fuerte malestar con el plantel por el bajo rendimiento como visitante. En una reunión en el Predio de Ezeiza, el presidente fue contundente y remarcó que no encontraba lógica en la imagen que el equipo viene mostrando fuera de La Bombonera. Tras ese mensaje, también quedaron definidos los plazos para los jugadores: deberán ganar los próximos cuatro partidos, sin ningún tipo de margen de error.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Juan Manuel Cerúndolo habló de las apuestas, un problema fuerte en el Tenis actual

Juan Manuel Cerúndolo y una confesión que preocupa al Tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Por Redacción Deportes
Úbeda respira aliviado por la recuperación de estos jugadores.

Un respiro para Úbeda: Boca recupera a Palacios y Janson de sus lesiones

Por Redacción Deportes
Río Ferdinand sufre por las lesiones de su carrera profesional

Brilló en la Premier League y ahora sufre: "Hay fuertes dolores que me obligan a usar silla de ruedas"

Por Emanuel Cenci
Franco Colapinto girará en Baréin, a bordo del Alpine

Franco Colapinto afronta los test de la Fórmula 1 en Baréin: horario y por dónde verlo

Por Redacción Deportes