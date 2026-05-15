Boca se cansó y tomó una fuerte decisión con Exequiel Zeballos: así será su futuro

El jugador finaliza su contrato en diciembre de este año, y Juan Román Riquelme ya decidió los pasos a seguir.

Los destinos de Boca y Exequiel Zeballos parecen tomar distancia entre sí, debido a la última decisión que tomó el club respecto a su pase. En el medio de negociaciones que no han llegado a buen puerto, todo parece indicar que la venta al exterior es la única salida posible.

En diciembre de este año, el Changuito finalizará su actual contrato con el elenco de La Ribera y quedará libre de acción para firmar con la institución que lo desea. Ante la cercanía de esta situación, el Xeneize decidió poner al atacante en el mercado de pases para concretar una venta en el corto plazo.

La decisión que tomó Juan Román Riquelme con Exequiel Zeballos: Exequiel Zeballos, figura de Boca Juniors Exequiel Zeballos, figura de Boca Juniors CABJ

La situación actual coloca al club encabezado por Juan Román Riquelme en una posición muy poco ventajosa. Según la normativa de FIFA, a partir de junio el jugador tendrá la libertad de comenzar a negociar con cualquier otro equipo para incorporarse como agente libre una vez terminado su vínculo, sin dejar rédito económico.

Para evitar que emigre con el pase en su poder, el Consejo de Fútbol optó por buscarle una salida económica antes de que se abra esa ventana de negociación directa. Entre los posibles interesados pueden estar el CSKA de Moscú y el Nápoli, que en el pasado consultaron por los servicios del talentoso extremo de 24 años.