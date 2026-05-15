Boca se cansó y tomó una fuerte decisión con Exequiel Zeballos: así será su futuro

Los destinos de Boca y Exequiel Zeballos parecen tomar distancia entre sí, debido a la última decisión que tomó el club respecto a su pase. En el medio de negociaciones que no han llegado a buen puerto, todo parece indicar que la venta al exterior es la única salida posible.
En diciembre de este año, el Changuito finalizará su actual contrato con el elenco de La Ribera y quedará libre de acción para firmar con la institución que lo desea. Ante la cercanía de esta situación, el Xeneize decidió poner al atacante en el mercado de pases para concretar una venta en el corto plazo.
La decisión que tomó Juan Román Riquelme con Exequiel Zeballos:
Exequiel Zeballos, figura de Boca Juniors
Exequiel Zeballos, figura de Boca Juniors
CABJ
La situación actual coloca al club encabezado por Juan Román Riquelme en una posición muy poco ventajosa. Según la normativa de FIFA, a partir de junio el jugador tendrá la libertad de comenzar a negociar con cualquier otro equipo para incorporarse como agente libre una vez terminado su vínculo, sin dejar rédito económico.
Para evitar que emigre con el pase en su poder, el Consejo de Fútbol optó por buscarle una salida económica antes de que se abra esa ventana de negociación directa. Entre los posibles interesados pueden estar el CSKA de Moscú y el Nápoli, que en el pasado consultaron por los servicios del talentoso extremo de 24 años.
Zeballos, quien irrumpió en la primera división como una de las promesas más brillantes de las categorías formativas, tuvo una trayectoria marcada por la mala fortuna en lo físico. Sus recurrentes lesiones (incluidas fracturas y rupturas de ligamentos) le impidieron tener la continuidad necesaria para asentarse como titular indiscutido, a pesar de su innegable desequilibrio individual.
El atacante debutó en la primera de Boca el 29 de noviembre de 2020, en una victoria por 2-0 contra Newell's Old Boys en La Bombonera, bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Russo. Con apenas 18 años, entró para jugar los últimos minutos y pudo mostrar la velocidad y el descaro que lo harían famoso.