Una figura de Independiente Rivadavia no descarta ir a Boca: "Riquelme me puede llamar"

Una de las máximas figuras de Independiente Rivadavia , Sebastián Villa, se refirió a su constante vinculación mediática con Boca y a las chances reales de que el traspaso se concrete en el futuro cercano. Lejos de tirar la pelota afuera, el colombiano admitió las charlas entre las partes.

La Lepra vive un presente de ensueño en el plano local e internacional. Es cierto que quedó eliminado de forma temprana en la Liga Profesional, pero es el mejor equipo en la Tabla Anual, sigue vivo en la Copa Argentina, y abrochó la clasificación a octavos de final en la Copa Libertadores . Gran parte de este momento inolvidable corresponde a lo hecho fuera del campo por los dirigentes y el cuerpo técnico. Pero otro enorme porcentaje descansa en Sebastián Villa, el capitán del equipo.

En diálogo con TyC Sports, el oriundo de Colombia analizó el excelente andar del Azul en este 2026, y explicó las razones. "Es un proceso muy bonito. Nosotros somos un equipo muy humilde y nadie creía en nosotros , pero confiamos mucho en nuestro grupo, logramos puntos muy importantes fuera de casa y conseguimos una cantidad de puntos importantes. Trabajamos con mucha humildad. La gente se da cuenta del trabajo que venimos haciendo y así nos lo hace sentir. La confianza de Alfredo ha sido muy importante para mí, para mi carrera y para mi juego", marcó.

Villa reconoció que Independiente ayudó a relanzar su carrera, que estaba prácticamente cortada mientras vivía en Colombia. "Yo estaba entrenando en Medellín en un gimnasio, me llaman que estaba la posibilidad de Independiente Rivadavia y no estaba en un muy buen momento de mi vida. Me dijeron que aquí iba a estar tranquilo y que me iban a cuidar. Necesitaba venir a Mendoza para madurar y renacer. Solo tengo palabras de agradecimiento para con el club y para con el presidente ", detalló.

Villa le abrió la puerta a un regreso a Boca Juniors:

Diseño sin título (3).png Sebastián Villa no descartó regresar al Xeneize en el futuro cercano Los Andes

Pero más allá de los elogios hacia la institución que hoy le permite ser una de las máximas figuras del fútbol argentino, Sebastián Villa se detuvo para hablar sobre los constantes rumores que lo vinculan con un regreso a Boca Juniors. Entendiendo que cada palabra puede causar mucho revuelo, el delantero eligió no negar nada e ir con la verdad.

En ese sentido, el capitán Azul reconoció que las charlas entre las partes existieron, pero que la negociación se cayó por cuestiones económicas ajenas a su alcance. "Hubo llamados, pero no se pusieron de acuerdo en los números", explicó al respecto.

Luego, complementó dicha información con su punto de vista sobre el posible traspaso: "Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad de ir a cualquier club yo tengo que ir a trabajar. Pienso en el futuro de mi familia".

El capitán de la Lepra le puso misterio a su futuro:

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Una de las personas que rompió el silencio hace pocas semanas y puso en el tapete las charlas fue Mauricio Serna, exintegrante del Consejo de Fútbol. Villa completó esa declaración de su coterráneo, expresando: "Se hablan muchas cosas que no son. Yo tuve la oportunidad de hablar con Chicho hace poco y quedamos en seguir hablando".

En relación a lo que puede pasar de aquí en adelante, Sebastián confesó que se sentará a evaluar los pasos a seguir, e invitó a Juan Román Riquelme a que lo llame para hablar. "Queda esperar, sentarme con mi familia y el presidente de Independiente Rivadavia y veremos qué pasa con mi futuro. Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie".