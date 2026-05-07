7 de mayo de 2026 - 01:22

Alfredo Berti: "Entramos a la cancha pensando que podemos ser campeones"

Independiente Rivadavia igualó con Fluminense, aseguró su lugar entre los 16 mejores de América y el entrenador Alfredo Berti habló abiertamente del sueño de pelear por el título.

El entrenador Azul destacó nuevamente la labor del equipo y habló del sueño de ser campeón.&nbsp;

El entrenador Azul destacó nuevamente la labor del equipo y habló del sueño de ser campeón. 

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Marcelo Álvarez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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Alfredo Berti orgulloso de sus dirigidos

Frente al Flu, Independiente mostró personalidad, juego y carácter. Lo hizo además cuando todavía restan dos fechas para el cierre de la fase de grupos del Grupo C, que lidera de manera invicta. Más allá del desgaste lógico por la doble competencia y la constante rotación, el conjunto mendocino sigue manteniendo una identidad clara y una competitividad que ilusiona a sus hinchas.

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Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia

Berti, fiel a su estilo sereno y analítico, volvió a destacar el trabajo de sus jugadores, aunque esta vez fue más allá y habló abiertamente de la ilusión de pelear por el título.

“He tenido la suerte de jugar tres Copas Libertadores como futbolista y de dirigir otra anteriormente como entrenador. Lo de hoy fue otra demostración de estos futbolistas, que quieren seguir mejorando. Jugamos contra un rival muy importante e hicieron 75 minutos muy buenos. La sensación que tengo es que hay que seguir por esta línea, trabajando con la misma humildad”, expresó el entrenador santafesino.

Lo que sigue para Independiente Rivadavia

Además, el técnico ya puso el foco en lo que viene para la Lepra, que el sábado enfrentará a Unión de Santa Fe por los playoffs de la Liga Profesional. “Ahora tenemos un partido muy importante y muy duro con Unión. Después pensaremos en lo que viene”, sostuvo.

Sobre el duelo ante Fluminense y la magnitud de haber sumado cuatro puntos frente al conjunto brasileño en la fase de grupos, Berti remarcó: “Sabíamos que Fluminense era uno de los rivales más importantes de la Copa. Haber jugado dos partidos contra ellos y sacar cuatro puntos nos da mucha tranquilidad, pero también nos hace entender que los encuentros que vendrán en la próxima fase serán de este nivel, ante candidatos a ganar la Copa. Todos van a ser duros como el de hoy”.

El entrenador también valoró la fortaleza grupal que construyó el plantel y destacó el compromiso de cada futbolista, tanto de los más experimentados como de los juveniles.

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Independiente Rivadavia vs Fluminense

Independiente Rivadavia vs Fluminense

El sueño de ser campeón

“Cómo se brindan día a día y cómo entrenan para ser competitivos nos llena de orgullo al cuerpo técnico. Hay una dinámica muy linda dentro del grupo, generada por futbolistas de experiencia que les transmiten tranquilidad a los más jóvenes. Tenemos chicos que no tienen techo y quieren seguir creciendo. Esa fusión hace que seamos un equipo duro, combativo y aguerrido”, explicó.

Y finalmente, Berti dejó en claro cuál es el objetivo que hoy moviliza a todo Independiente Rivadavia: “Nos ilusionamos con poder salir campeones. Es algo que uno siempre tiene en la cabeza y esa ilusión la vamos a tener siempre. Vamos a respetar a todos los rivales, pero entramos a una cancha pensando que podemos ser campeones”, dijo abiertamente el DT.

Independiente Rivadavia, Alfredo Berti y el mundo Azul se ilusionan con mucho más que una buena campaña y lo demuestra en cada presentación.

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