Alex Arce y Alfredo Berti, una sociedad que sigue haciendo historia en Independiente Rivadavia

Video: los goles de Independiente Rivadavia que bailó y goleó por 5-1 a Gimnasia en el superclásico de Mendoza

Su buen presente la consagración con la Lepra se fue a jugar Liga de Quito y, tras su paso por el equipo ecuatoriano, regresó hace un año a la Lepra de la mano de Berti. Una dupla que ha llenado a Independiente Rivadavia de grandes momentos y resultados, probablemente los mejores de su historia.

El presente del equipo, con Berti en el banco y los goles de Arce, ya quedó grabado en el corazón del hincha azul, donde acumulan alegrías, la más reciente con una goleada en el clásico mendocino.

Como buen goleador, Arce no quiso quedar afuera de la fiesta en el 5 a 1 y marcó el tercer tan to. Sobre ello, el paraguayo expresó: "Nos sorprendieron de entrada, pero supimos empatar rápido y en el segundo tiempo lo pudimos dar vuelta", aseguró con una sonrisa y agregó respecto al gol: "No me quedaba cómoda la pelota, pero no la di por perdida y le pegué como de tijera y entró", contó entre risas.

Sin dudas, la delantera de Independiente es hoy la más temible del Torneo. Con la Lepra en lo más alto, el tridente Sartori–Villa–Arce atraviesa un momento único: no hay arco que se les resista. "Venimos bien, estamos pasando por un gran momento. Somos un equipo que mete y lucha mucho", destacó.

image Uno de los goleadores de Independiente, el paraguayo Alex Arce. Ramiro Gómez

Independiente Rivadavia un equipo arrollador

En la Liga Profesional como en la Copa Libertadores, sorprenden a propios y extraños, con resultados resonantes como el triunfo en el Maracaná y el liderazgo en el Grupo C. A esto se suma ahora una goleada histórica frente a su clásico rival, Gimnasia y Esgrima.

Sobre ello, Arce fue claro: "Tratamos de tomar todo con calma, esto es paso a paso. Sabemos que venimos bien, que es fruto de mucho trabajo, principalmente con humildad. Dejamos todo en la cancha, y eso es fundamental. Pero es el grupo el que hace todo: los que juegan, los que no, los que entran… todos suman. Eso es clave para que estemos así hoy".

Los goles de Arce siguen alimentando su lugar en la historia del club. Sin embargo, mantiene los pies sobre la tierra: "Es algo muy lindo lo que me está pasando con Independiente. El club sigue creciendo y ojalá podamos mantener este camino. Lo importante es eso, que la institución siga creciendo", remarcó el jugador.

Independiente atraviesa uno de los momentos más gloriosos de su historia en los torneos que disputa. "Tenemos un gran presente y estamos todos muy felices. Trabajamos para lograr cosas importantes, pero también es el club el que ha confiado en nosotros. Este es un equipo que deja todo en la cancha", concluyó Arce.

El goleador, que disputó su primer clásico mendocino, dejó su marca en una jornada inolvidable, con gol incluido en una goleada histórica.