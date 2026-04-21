Con bajas clave y varias sorpresas: así es la lista de Argentina para el Mundial 2026, según el álbum Panini

Se filtró la lista de Argentina para el Mundial 2026 según el álbum Panini, destacando la inclusión de jóvenes promesas y la ausencia de figuras.

A falta de menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026, se filtraron los nombres de los futbolistas de la Selección argentina que integran el álbum de figuritas Panini. La lista, que incluye 18 jugadores, confirma la presencia de referentes históricos y la irrupción de jóvenes promesas que buscan su lugar definitivo en la convocatoria de Lionel Scaloni.

El arco tiene un único representante en esta edición: Emiliano Martínez, quien se mantiene como el titular indiscutido del ciclo. En la línea defensiva, la colección apuesta por nombres que ya son fijas en el esquema nacional como Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, sumando además a Leonardo Balerdi como una de las opciones principales de recambio.

DLA - 2026-02-18T140012.137 Panini confirma la fecha: cuándo llega el álbum del Mundial 2026 a los kioscos argentinos.

El recambio generacional y las ausencias de peso en la lista El sector del mediocampo es el más numeroso con ocho representantes, aunque la editorial advierte que no todos tienen su boleto asegurado para la cita en Norteamérica. Entre los habituales como Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, aparecen dos nombres que generan gran expectativa en el fútbol local: Nico Paz y Franco Mastantuono. La inclusión de estos juveniles sugiere que Scaloni los considera piezas clave para la renovación del equipo campeón del mundo.

En el ataque, Lionel Messi lidera un grupo que combina experiencia y juventud. Junto al capitán aparecen Lautaro Martínez y Julián Álvarez, los goleadores del proceso, pero la gran noticia es la aparición de Giuliano Simeone. El delantero será convocado por primera vez en su carrera profesional para un evento de esta magnitud, ganándole la pulseada a otros atacantes con más rodaje en la Selección.