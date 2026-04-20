Serge Gnabry se lesionó con el Bayern Munich y peligra su participación en el Mundial 2026 con Alemania

La selección de Alemania enfrenta una crisis inesperada a menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo. Serge Gnabry, pieza fundamental en el esquema del entrenador Julian Nagelsmann, sufrió un desgarro muscular que lo marginará de la actividad oficial por el resto de la temporada con el Bayern Munich.
La lesión se confirmó a través de un comunicado oficial de su club, donde se detalló un desgarro en el músculo aductor del muslo derecho. Esta condición médica demandará varias semanas de rehabilitación, lo que complica matemáticamente su inclusión en la lista definitiva para el torneo internacional que comienza el próximo 11 de junio.
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Impacto en el Bayern Munich y la Champions League
El momento de la lesión resulta crítico para el club bávaro, donde el jugador fue parte vital en la obtención del último campeonato. Gnabry atravesaba una de las mejores etapas de su carrera profesional, con un registro de ocho goles y siete asistencias en 21 partidos disputados durante la presente Bundesliga. Su ausencia es un hecho confirmado para las semifinales de la Champions League y para una hipotética final, dejando un vacío sensible en la ofensiva.
Gnabry, a sus 30 años, es un habitual en las convocatorias nacionales, acumulando 59 partidos internacionales y 26 goles con la camiseta teutona. Su experiencia se considera vital para el cuerpo técnico, que ahora debe decidir si espera su evolución clínica o busca alternativas tácticas en una formación que ya estaba definida. La incertidumbre sobre su estado físico a tan solo 50 días del partido inaugural genera un dilema deportivo importante, pese a que su reemplazo es el joven Jamal Musiala, quien está recuperado de una lesión ligamentaria.
La prensa alemana insiste en que el periodo de baja será prolongado y que el futbolista no volverá a tener minutos en lo que resta de la competencia de clubes. Aunque los tiempos de recuperación varían, quedar marginado de la actividad sugiere una rotura de consideración. Esto implica que su ritmo de competencia será nulo al momento de la cita mundialista, incluso si recibe el alta médica semanas antes del debut.
Por el momento, la prioridad absoluta es el tratamiento fisioterapéutico en Múnich bajo la supervisión de los especialistas del club y el seguimiento cercano del cuerpo médico de la selección nacional.