Serge Gnabry se lesionó con el Bayern Munich y peligra su participación en el Mundial 2026 con Alemania

El atacante de 30 años sufrió una rotura fibrilar que lo deja fuera, como mínimo, de las semis de Champions League.

La selección de Alemania enfrenta una crisis inesperada a menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo. Serge Gnabry, pieza fundamental en el esquema del entrenador Julian Nagelsmann, sufrió un desgarro muscular que lo marginará de la actividad oficial por el resto de la temporada con el Bayern Munich.

La lesión se confirmó a través de un comunicado oficial de su club, donde se detalló un desgarro en el músculo aductor del muslo derecho. Esta condición médica demandará varias semanas de rehabilitación, lo que complica matemáticamente su inclusión en la lista definitiva para el torneo internacional que comienza el próximo 11 de junio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBayern/status/2045572425329291633?s=20&partner=&hide_thread=false Der FC Bayern muss für längere Zeit auf Serge Gnabry verzichten. Der Offensivspieler hat sich einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen.



Gute und schnelle Genesung, Serge!



Zur Meldung: https://t.co/JdeJQkB2tR pic.twitter.com/SDcuWMGQHD — FC Bayern München (@FCBayern) April 18, 2026 Impacto en el Bayern Munich y la Champions League El momento de la lesión resulta crítico para el club bávaro, donde el jugador fue parte vital en la obtención del último campeonato. Gnabry atravesaba una de las mejores etapas de su carrera profesional, con un registro de ocho goles y siete asistencias en 21 partidos disputados durante la presente Bundesliga. Su ausencia es un hecho confirmado para las semifinales de la Champions League y para una hipotética final, dejando un vacío sensible en la ofensiva.

Gnabry, a sus 30 años, es un habitual en las convocatorias nacionales, acumulando 59 partidos internacionales y 26 goles con la camiseta teutona. Su experiencia se considera vital para el cuerpo técnico, que ahora debe decidir si espera su evolución clínica o busca alternativas tácticas en una formación que ya estaba definida. La incertidumbre sobre su estado físico a tan solo 50 días del partido inaugural genera un dilema deportivo importante, pese a que su reemplazo es el joven Jamal Musiala, quien está recuperado de una lesión ligamentaria.

image