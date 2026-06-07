Florentino Pérez fue reelecto y seguirá al frente del Real Madrid hasta 2030

Florentino Pérez ganó las elecciones presidenciales del Real Madrid y continuará al frente de la institución hasta 2030, luego de obtener 21.741 votos , equivalentes al 65% del total emitido .

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El histórico dirigente se impuso en las 43 mesas habilitadas para la votación. De esta manera, Pérez sumará un nuevo período de gestión que lo llevará a completar casi tres décadas como máximo responsable del club entre sus distintos ciclos al frente de la entidad.

La reelección se produjo en un contexto particular. A comienzos de 2025, el dirigente ya había extendido su mandato por cuatro años al no presentarse candidatos opositores , pero decidió adelantar los comicios previstos originalmente para 2029 y someterse nuevamente al voto de los socios.

La decisión llegó después de dos temporadas sin títulos para el conjunto madrileño y en medio de la aparición del empresario Enrique Riquelme como potencial competidor. Sin embargo, el opositor no logró desarrollar una campaña con el tiempo suficiente para disputar la conducción del club.

Respaldo de los socios

Los socios del Real Madrid volvieron a respaldar la gestión de Pérez, marcada por una extensa etapa de éxitos deportivos. Durante su presidencia, el club conquistó buena parte de los títulos internacionales que integran su historial y consolidó su posición entre las instituciones más importantes del fútbol mundial.

Con la confirmación de su continuidad, el dirigente anunció que buscará reforzar el proyecto deportivo con la incorporación del entrenador José Mourinho y de los defensores Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries. Además, señaló que existe una oferta por el atacante Michael Olise.

Una trayectoria marcada por las reelecciones

Esta fue apenas la cuarta elección presidencial que afrontó Pérez desde que inició su carrera dirigencial en el club. Tras perder los comicios de 1995, alcanzó la presidencia en el año 2000 y fue reelegido en 2004 con un amplio respaldo de los socios.

Luego de presentar su renuncia en 2006, regresó a la conducción en 2009 como único candidato. Desde entonces, no volvió a enfrentar competencia electoral hasta los recientes comicios, en los que logró un nuevo triunfo para extender su permanencia al frente del Real Madrid.