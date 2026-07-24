24 de julio de 2026 - 22:06

El Real Madrid busca una salida para Mastantuono y Fiorentina aparece como una opción concreta

Tras una primera temporada con poca continuidad, Mastantuono podría cambiar de aire para recuperar ritmo y continuar su crecimiento en Europa.

Mastantuono con el balón, durante uno de los entrenamientos del Real Madrid y el Alcorcón, en el estadio Alfredo di Stefano, en Madrid.

Mastantuono con el balón, durante uno de los entrenamientos del Real Madrid y el Alcorcón, en el estadio Alfredo di Stefano, en Madrid.

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
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En ese escenario, la Fiorentina surge como uno de los equipos interesados en incorporar al futbolista argentino. Desde Italia aseguran que el conjunto de Florencia inició contactos para conocer las condiciones de una posible cesión y evaluar la llegada de un jugador que todavía mantiene una gran proyección internacional.

El ex jugador de River no tendría asegurada la continuidad en el equipo español y la Fiorentina aparece como una de las opciones para que pueda sumar experiencia en la Serie A.

El ex jugador de River no tendría asegurada la continuidad en el equipo español y la Fiorentina aparece como una de las opciones para que pueda sumar experiencia en la Serie A.

La condición del Madrid: préstamo y continuidad

La postura del club español es clara: una eventual salida solo sería mediante un préstamo, sin opción de compra y con la garantía de que Mastantuono tendrá un protagonismo importante durante la temporada.

El objetivo del Real Madrid es que el argentino pueda completar su adaptación al fútbol europeo, sumar rodaje competitivo y regresar con mayor experiencia para pelear nuevamente por un lugar dentro del plantel.

Fiorentina, una alternativa que encaja

La Fiorentina reúne varias de las características que busca la institución madridista. El equipo italiano pretende sumar talento ofensivo y un futbolista con capacidad de desequilibrio, un perfil que coincide con las condiciones de Mastantuono.

Además, el argentino cuenta con ciudadanía italiana, una ventaja importante porque no ocuparía una plaza de extracomunitario en la Serie A, un aspecto que puede facilitar una posible negociación.

El club merengue prioriza que el mediocampista tenga protagonismo durante la pr&oacute;xima temporada y analiza una salida a pr&eacute;stamo sin opci&oacute;n de compra. Su destino ser&iacute;a la Fiorentina.&nbsp;

El club merengue prioriza que el mediocampista tenga protagonismo durante la próxima temporada y analiza una salida a préstamo sin opción de compra. Su destino sería la Fiorentina.

Otros clubes siguen atentos

De todos modos, el equipo italiano no es el único interesado. En las últimas semanas también aparecieron otros pretendientes como Fulham y Villarreal, mientras que River mantiene la ilusión de repatriarlo si se presenta una oportunidad favorable.

El futuro del juvenil argentino todavía no está definido, pero todo indica que las próximas semanas serán determinantes para conocer dónde continuará su carrera.

Una primera temporada con altibajos

La búsqueda de un nuevo destino también está relacionada con el balance de su primer año en España. Mastantuono llegó al Real Madrid rodeado de expectativas, pero con el paso del tiempo perdió protagonismo y no logró consolidarse como una pieza fija del equipo.

Durante la temporada disputó 35 partidos, 17 de ellos como titular, marcó tres goles y no registró asistencias. Mientras tanto, continúa entrenándose con el plantel madridista a la espera de una definición sobre su futuro inmediato.

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