El Real Madrid busca una salida para Mastantuono y Fiorentina aparece como una opción concreta

El futuro de Franco Mastantuono en el Real Madrid comenzó a tomar un nuevo rumbo . El mediocampista argentino no aparece como una prioridad para la próxima temporada y la dirigencia del club español ya analiza alternativas para que pueda sumar minutos, ganar experiencia y continuar con su evolución sin perder el control sobre una de las grandes apuestas de su proyecto.

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En ese escenario, la Fiorentina surge como uno de los equipos interesados en incorporar al futbolista argentino. Desde Italia aseguran que el conjunto de Florencia inició contactos para conocer las condiciones de una posible cesión y evaluar la llegada de un jugador que todavía mantiene una gran proyección internacional.

La postura del club español es clara: una eventual salida solo sería mediante un préstamo, sin opción de compra y con la garantía de que Mastantuono tendrá un protagonismo importante durante la temporada.

El ex jugador de River no tendría asegurada la continuidad en el equipo español y la Fiorentina aparece como una de las opciones para que pueda sumar experiencia en la Serie A.

El objetivo del Real Madrid es que el argentino pueda co mpletar su adaptación al fútbol europeo, sumar rodaje competitivo y regresar con mayor experiencia para pelear nuevamente por un lugar dentro del plantel.

La Fiorentina reúne varias de las características que busca la institución madridista. El equipo italiano pretende sumar talento ofensivo y un futbolista con capacidad de desequilibrio, un perfil que coincide con las condiciones de Mastantuono.

Además, el argentino cuenta con ciudadanía italiana, una ventaja importante porque no ocuparía una plaza de extracomunitario en la Serie A, un aspecto que puede facilitar una posible negociación.

El club merengue prioriza que el mediocampista tenga protagonismo durante la próxima temporada y analiza una salida a préstamo sin opción de compra. Su destino sería la Fiorentina. EFE

Otros clubes siguen atentos

De todos modos, el equipo italiano no es el único interesado. En las últimas semanas también aparecieron otros pretendientes como Fulham y Villarreal, mientras que River mantiene la ilusión de repatriarlo si se presenta una oportunidad favorable.

El futuro del juvenil argentino todavía no está definido, pero todo indica que las próximas semanas serán determinantes para conocer dónde continuará su carrera.

Una primera temporada con altibajos

La búsqueda de un nuevo destino también está relacionada con el balance de su primer año en España. Mastantuono llegó al Real Madrid rodeado de expectativas, pero con el paso del tiempo perdió protagonismo y no logró consolidarse como una pieza fija del equipo.

Durante la temporada disputó 35 partidos, 17 de ellos como titular, marcó tres goles y no registró asistencias. Mientras tanto, continúa entrenándose con el plantel madridista a la espera de una definición sobre su futuro inmediato.