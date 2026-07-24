24 de julio de 2026 - 21:54

Fórmula 3: Mattia Colnaghi terminó 15º en la Sprint del GP de Gran Bretaña

Con la victoria de Ugo Ugochukwu, el campeonato de Fórmula 3 suma 89 puntos para el estadounidense, ampliando la diferencia sobre sus perseguidores.

Mattia Colnaghi finalizó 15° en la carrera sprint de Silverstone, en el marco de la Fórmula 3.

Mattia Colnaghi finalizó 15° en la carrera sprint de Silverstone, en el marco de la Fórmula 3.

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NA

El piloto argentino Mattia Colnaghi completó la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 3, correspondiente a la quinta fecha de la temporada 2026, y finalizó en el 15.º puesto tras una competencia con escasas alternativas disputada este sábado en el circuito de Silverstone.

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El piloto ítalo-argentino, al volante del monoplaza N.º 7 de MP Motorsport, había partido desde la 14.ª posición, pero no logró avanzar y terminó cediendo un lugar respecto de su ubicación de largada.

A lo largo de las 18 vueltas en el trazado de 5.891 metros, Colnaghi mostró un ritmo competitivo, aunque nunca encontró oportunidades para progresar en una carrera caracterizada por la falta de sobrepasos.

El único cambio para el representante nacional fue la pérdida de una posición frente al japonés Jin Nakamura (Hitech), que había iniciado detrás suyo.

La victoria de Ugo Ugochukwu en Silverstone

La victoria quedó en manos del estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing), quien aprovechó la pole obtenida por la inversión de la grilla tras haber sido 12.º en la clasificación y lideró de principio a fin sin inconvenientes.

Colnaghi cruzó la meta con más de 15 segundos de ventaja sobre Yevan David, mientras que el francés Théophile Nael completó el podio después de superar en los metros finales al italiano Matteo De Palo. El Top 5 lo completó el danés Noah Stromsted.

Con este triunfo, Ugochukwu se consolidó al frente del campeonato con 89 puntos y amplió a 23 unidades la diferencia sobre Freddie Slater, que terminó séptimo y largará desde la pole position la Feature Race.

Próxima competencia de Fórmula 3

La actividad de la Fórmula 3 continuará este domingo desde las 4:25 (hora argentina), cuando se dispute la carrera principal a 22 vueltas en Silverstone.

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