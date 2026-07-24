24 de julio de 2026 - 18:13

Franco Colapinto desató toda su bronca por el choque con su Alpine: "Perdimos la mañana"

El piloto argentino protagonizó un accidente a bordo de su monoplaza, en el marco de la Práctica Libre 2 del GP de Hungría.

Franco Colapinto desató toda su bronca por el choque con su Alpine: Perdimos la mañana

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Si algo caracteriza a Franco Colapinto es su sinceridad a la hora de enfrentar los micrófonos. Por eso, no sorprendió que haya dialogado sin tapujos con la prensa sobre el choque que protagonizó en la segunda ventana de entrenamientos de este viernes. "Fue un día bastante corto. Creo que los autos de este año, con poca carga aerodinámica, son cada vez más difíciles de manejar", comenzó relatando, Luego, añadió: "Y en una pista como esta, con muy poco agarre, es bastante complicado. Por supuesto, perdimos la mañana, así que eso no fue lo ideal".

Franco Colapinto

Franco Colapinto

El conductor argentino del equipo Alpine aprovechó para dar explicaciones respecto a lo que sucedió. "Perdí la parte trasera en la última curva, golpeé contra los neumáticos. No fue un buen día ni un comienzo ideal. También perdimos bastante tiempo en pista", contó.

De cara a lo que viene, Colapinto aseguró que tratará de sacar conclusiones respecto a lo bueno y lo malo."Intentando enfocarnos ahora en las cosas que podemos aprender e intentar mejorar para mañana", lanzó. Por otro lado, vaticinó que no tendrá problemas para saltar a la pista con su monoplaza: "Por supuesto, no tenemos muchos datos, pero creo que aún podemos trabajar en ello e intentar poner el auto en una mejor ventana para mañana, con suerte".

Así fue el accidente de Franco Colapinto en Hungría:

Cabe destacar que Franco Colapinto sufrió un accidente a los 27 minutos de la segunda práctica del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, que obligó a cortar su participación en el ensayo libre.

Luego del inconveniente, los mecánicos se pusieron a trabajar rápidamente para reparar el monoplaza con vistas al tercer entrenamiento de este sábado. A raíz de lo sucedido, se frenó la prueba para mostrar bandera roja con la intención de poner la pista en condiciones.

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