Fórmula 1: Paul Aron reemplazó a Colapinto y terminó 19 en la primera práctica libre en el GP de Hungría

El piloto argentino Franco Colapinto fue reemplazado en Alpine por Paul Aron en la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026.

Franco Colapinto encendió las alarmas sobre su futuro en Alpine: "No tengo idea"

Fórmula 1: Franco Colapinto chocó con un muro y rompió la parte trasera de su Alpine

Paul Aron, con un tiempo de 1:22.168, terminó 19° y el único rookie que quedó por detrás suyo fue Colton Herta. En tanto, Gasly fue 14° con un crono de 1:27.704 (0.464 más veloz que Aron). El líder de la sesión fue Charles Leclerc (1:19.075).

Colapinto, quien r etomará su puesto para el segundo entrenamiento de las 12 y los del sábado para luego correr la carrera principal el domingo , llega con expectativas renovadas tras encadenar dos actuaciones destacadas que le permitieron sumar puntos en las últimas competencias.

Paul Aron, con un tiempo de 1:22.168, terminó 19° y el único rookie que quedó por detrás suyo fue Colton Herta. En tanto, Gasly fue 14° con un crono de 1:27.704 (0.464 más veloz que Aron). El líder de la sesión fue Charles Leclerc (1:19.075).

El monegasco reportó que su auto presentó una falla y, por fortuna para él, estaba llegando a la zona de boxes, por lo que llegó a ingresar al pitlane y lo dejó tirado a un costado. Los mecánicos de Ferrari ya lo fueron a buscar.

¡Bloqueo espectacular de Carlos Sainz!

El piloto de Williams clavó los frenos camino a la curva 1 y metió una bloqueada que dejó inutilizables los neumáticos que llevaba.

Se detuvo la sesión: bandera roja por un auto parado en pista

El Aston Martin de Lance Stroll se rompió solo, con una falla en la suspensión a la salida de la curva 3, y quedó tirado a un costado de la pista. Por ahora, sesión detenida.

Se detuvo la sesión: bandera roja por un auto parado en pista

El Aston Martin de Lance Stroll se rompió solo, con una falla en la suspensión a la salida de la curva 3, y quedó tirado a un costado de la pista. Por ahora, sesión detenida.

A media hora de iniciada la FP1, así están los Alpine

Salvo por un puñado de pilotos, la grilla estuvo girando con neumáticos medios y los Alpine no fueron la excepción. Paul Aron, reemplazante de Colapinto en esta tanda, marcha 18° con un tiempo de 1:23.587, en tanto que Pierre Gasly fue 0.893 más rápido (1:22.694) y se ubica 14°. El líder es Max Verstappen, con un crono de 1:19.559.

Franco está siguiendo la práctica desde boxes

Alpine mostró la oficina del argentino en esta FP1 que lo tiene debajo del auto. "Una vista ligeramente diferente para Colapinto hoy", escribió el equipo.

Slightly different view to FP1 for @FranColapinto today.



He’s watching on whilst Paul fulfills his rookie driver duties.



Franco will be back in the car for FP2. pic.twitter.com/TBbT9Q2h6m — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 24, 2026

Sin Colapinto, se largó la primera práctica en Hungría

Se puso en marcha la actividad en Hungaroring, que no contará con la presencia de Franco debido a que le cedió el auto al reserva Paul Aron (es obligatorio que los titulares hagan esto dos veces al año). Volverá en la FP2.

Así está la tabla de posiciones del campeonatos de pilotos antes de Hungría

Kimi Antonelli (Mercedes): 204

Lewis Hamilton (Ferrari): 159

George Russell (Mercedes): 154

Charles Leclerc (Ferrari): 126

Lando Norris (McLaren): 103

Oscar Piastri (McLaren): 92

Max Verstappen (Red Bull): 91

Isack Hadjar (Racing Bulls): 60

Pierre Gasly (Alpine): 42

Liam Lawson (RB): 39

Arvid Lindblad (RB): 22

Franco Colapinto (Alpine): 19

Oliver Bearman (Haas): 18

Gabriel Bortoleto (Audi): 10

Carlos Sainz (Williams): 6

Alexander Albon (Williams): 5

Esteban Ocon (Haas): 3

Fernando Alonso (Aston Martin): 1

Nico Hülkenberg (Audi): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio Pérez (Cadillac): 0

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Así está el campeonato de constructores previo al GP de Hungría

Mercedes: 358

Ferrari: 285

McLaren: 195

Red Bull: 151

Alpine: 61

Racing Bulls: 61

Haas: 21

Williams: 11

Audi: 10

Aston Martin: 1

Cadillac: 0

Franco Colapinto en el GP de Hungría de la Fórmula 1: dónde ver por TV y ONLINE

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN.