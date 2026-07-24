Fórmula 1: Franco Colapinto chocó con un muro y rompió la parte trasera de su Alpine

Por la undécima ronda del Mundial de Fórmula 1,Franco Colapinto correrá este fin de semana en el GP de Hungría, que se disputará del viernes 24 al domingo 26 de julio en el Hungaroring. El pilarense llega tras protagonizar una gran carrera donde volvió a sumar un punto tras cruzar la meta 10°, en Spa-Francorchamps. Tras este resultado escaló al 12° puesto con 19 unidades.
Colapinto chocó en la última curva. Franco perdió el control del auto en el final de la vuelta, se la dio con el muro y rompió la parte trasera de su Alpine.
Gentileza
La acción comenzó con la Práctica Libre 1, en la que el pilarense le cedió su auto a Paul Aron (19°), reserva de Alpine. Luego, a las 12, comenzó su primera sesión del fin de semana, la FP2.
Franco Colapinto sufrió un accidente a los 27 minutos de la segunda práctica del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, que obligó a cortar su participación en el ensayo libre y los mecánicos deberán reparar el monoplaza con vistas al tercer entrenamiento de este sábado. A raíz de lo sucedido, se frenó la prueba para mostrar bandera roja con la intención de poner la pista en condiciones.
Franco Colapinto analiza su despiste en el box de Alpine
Resignación y bronca en el rostro de Colapinto, que mira un monitor junto a su ingeniero para analizar la maniobra que lo sacó de pista. Mientras tanto, los operarios trabajan para retirar el auto del argentino.
Colapinto chocó en la última curva
Franco perdió el control del auto en el final de la vuelta, se la dio con el muro y rompió la parte trasera de su Alpine.
Colapinto está dando sus primeras vueltas en Hungaroring
Fran marcha 16°, está a 2.946 de la punta y su mejor vuelta fue cuatro décimas más lenta que la de Gasly, que se ubica 13°. Las Ferrari de Hamilton y Leclerc, en ese orden, están liderando la tanda.
¡Se largó la FP2 con Colapinto!
Se puso en marcha la segunda práctica, que será la primera salida a pista de Franco en Hungría.
Práctica libre 1 para el Gran Premio de Hungría de la F1
- Charles Leclerc (Ferrari) - 1m19s075
- Max Verstappen (Red Bull) - +0.484
- Lewis Hamilton (Ferrari) - +0.543
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - +0.922
- George Russell (Mercedes) - +0.991
- Gabriel Bortoleto (Sauber) - +1.285
- Frederik Vesti (Mercedes) - +1.392
- Nico Hülkenberg (Sauber) - +1.548
- Arvid Lindblad (Red Bull) - +1.685
- Liam Lawson (Racing Bulls) - +1.791
- Lando Norris (McLaren) - +1.949
- Esteban Ocon (Haas) - +1.976
- Fernando Alonso (Aston Martin) - +2.475
- Pierre Gasly (Alpine) - +2.629
- Alexander Albon (Williams) - +2.744
- Fornaroli (McLaren) - +2.815
- Ry Hirakawa (Haas) - +2.926
- Sergio Pérez (Red Bull) - +3.014
- Aron (Williams) - +3.093
- Colton Herta (Cadillac) - +4.043
- Lance Stroll (Aston Martin) - +4.396
- Carlos Sainz (Williams) - +4.659
Cómo es el circuito del GP de Hungría
El Hungaroring, construido en 1985, es una pista estrecha y sin rectas largas, por lo que para los pilotos es muy difícil adelantar. Conocido como el 'Mónaco sin barreras', debido a su similitud con el Circuito de Montecarlo, es un trazado que exige al máximo tanto los neumáticos como los frenos y en el que la carga aerodinámica de los monoplazas cobra un papel crucial.
- Longitud: 4.381 km
- Vueltas: 70
- Curvas: 14
- Récord de vuelta: 1:17.103 - Max Verstappen (2019)
El Hungaroring, construido en 1985, es una pista estrecha y sin rectas largas, por lo que para los pilotos es muy difícil adelantar.
Gentileza.
Colapinto en el GP de Hungría de la Fórmula 1: dónde ver por TV y ONLINE
La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto de la competición en el sitio web www.losandes.com.ar. También se podrá ver online a través de Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN.
Calendario restante de la Fórmula 1 en la temporada 2026
- Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto
- Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre