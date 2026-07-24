Fórmula 1: Franco Colapinto chocó con un muro y rompió la parte trasera de su Alpine

Por la undécima ronda del Mundial de Fórmula 1 , Franco Colapinto correrá este fin de semana en el GP de Hungría , que se disputará del viernes 24 al domingo 26 de julio en el Hungaroring. El pilarense llega tras protagonizar una gran carrera donde volvió a sumar un punto tras cruzar la meta 10°, en Spa-Francorchamps. Tras este resultado escaló al 12° puesto con 19 unidades.

La acción comenzó con la Práctica Libre 1, en la que el pilarense le cedió su auto a Paul Aron (19°) , reserva de Alpine. Luego, a las 12, comenzó su primera sesión del fin de semana, la FP2.

Colapinto chocó en la última curva. Franco perdió el control del auto en el final de la vuelta, se la dio con el muro y rompió la parte trasera de su Alpine.

Franco Colapinto sufrió un accidente a los 27 minutos de la segunda práctica del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, que obligó a cortar su participación en el ensayo libre y los mecánicos deberán reparar el monoplaza con vistas al tercer entrenamiento de este sábado. A raíz de lo sucedido, se frenó la prueba para mostrar bandera roja con la intención de poner la pista en condiciones.

Resignación y bronca en el rostro de Colapinto, que mira un monitor junto a su ingeniero para analizar la maniobra que lo sacó de pista. Mientras tanto, los operarios trabajan para retirar el auto del argentino.

Franco perdió el control del auto en el final de la vuelta, se la dio con el muro y rompió la parte trasera de su Alpine.

Colapinto está dando sus primeras vueltas en Hungaroring

Fran marcha 16°, está a 2.946 de la punta y su mejor vuelta fue cuatro décimas más lenta que la de Gasly, que se ubica 13°. Las Ferrari de Hamilton y Leclerc, en ese orden, están liderando la tanda.

¡Se largó la FP2 con Colapinto!

Se puso en marcha la segunda práctica, que será la primera salida a pista de Franco en Hungría.

Franco Colapinto X / @AlpineF1Team

Práctica libre 1 para el Gran Premio de Hungría de la F1

Charles Leclerc (Ferrari) - 1m19s075

Max Verstappen (Red Bull) - +0.484

Lewis Hamilton (Ferrari) - +0.543

Isack Hadjar (Racing Bulls) - +0.922

George Russell (Mercedes) - +0.991

Gabriel Bortoleto (Sauber) - +1.285

Frederik Vesti (Mercedes) - +1.392

Nico Hülkenberg (Sauber) - +1.548

Arvid Lindblad (Red Bull) - +1.685

Liam Lawson (Racing Bulls) - +1.791

Lando Norris (McLaren) - +1.949

Esteban Ocon (Haas) - +1.976

Fernando Alonso (Aston Martin) - +2.475

Pierre Gasly (Alpine) - +2.629

Alexander Albon (Williams) - +2.744

Fornaroli (McLaren) - +2.815

Ry Hirakawa (Haas) - +2.926

Sergio Pérez (Red Bull) - +3.014

Aron (Williams) - +3.093

Colton Herta (Cadillac) - +4.043

Lance Stroll (Aston Martin) - +4.396

Carlos Sainz (Williams) - +4.659

Cómo es el circuito del GP de Hungría

El Hungaroring, construido en 1985, es una pista estrecha y sin rectas largas, por lo que para los pilotos es muy difícil adelantar. Conocido como el 'Mónaco sin barreras', debido a su similitud con el Circuito de Montecarlo, es un trazado que exige al máximo tanto los neumáticos como los frenos y en el que la carga aerodinámica de los monoplazas cobra un papel crucial.

Longitud: 4.381 km

4.381 km Vueltas: 70

70 Curvas: 14

14 Récord de vuelta: 1:17.103 - Max Verstappen (2019)

El Hungaroring, construido en 1985, es una pista estrecha y sin rectas largas, por lo que para los pilotos es muy difícil adelantar. Gentileza.

Colapinto en el GP de Hungría de la Fórmula 1: dónde ver por TV y ONLINE

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto de la competición en el sitio web www.losandes.com.ar. También se podrá ver online a través de Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN.

Calendario restante de la Fórmula 1 en la temporada 2026