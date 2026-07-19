El emotivo gesto de Lionel Messi con los jugadores del Barcelona antes de la final del Mundial 2026

Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina, se encontró por primera vez con algunos jugadores del Barça y otros excompañeros. Amor eterno.

Lionel Messi y un cariño especial con todos los jugadores del Barcelona. Amor eterno.

En la antesala de la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, Lionel Messi protagonizó un momento que conmovió a los fanáticos del fútbol y, especialmente, a todo Cataluña.

Segundos antes del pitazo inicial, el capitán de la Albiceleste demostró que, a pesar de estar jugando el partido más importante del año, su amor y fidelidad por el FC Barcelona siguen intactos.

Mientras los equipos realizaban el protocolo de ingreso al campo de juego, el astro rosarino se desvió para saludar de forma exclusiva y uno por uno a los nueve futbolistas de la selección española que forman parte del Barcelona.

Lionel Messi & Lamine Yamal. Momento para la historia. Los talentosos se divierten adentro de la cancha. 20 años y 19 días de diferencia. pic.twitter.com/qDoZpQyFkQ — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 19, 2026 El abrazo especial con Pedri y el esperado encuentro con Lamine Yamal El gesto de Messi no fue un saludo frío ni de compromiso. El "10" se tomó el tiempo de interactuar y dejar postales cargadas de afecto, marcando una clara diferencia con el resto de la delegación de "La Roja":

El reencuentro con Pedri: Fue el saludo más cariñoso y emotivo. Lionel Messi y el volante canario compartieron vestuario en el Barça hasta el año 2021. Ambos se fundieron en un cálido abrazo y compartieron una breve charla llena de complicidad antes de enfocarse en el partido.

El cara a cara con Lamine Yamal: Era el momento más esperado por los hinchas azulgranas en redes sociales. Messi dejó intencionalmente para el final a la joven joya española (a quien muchos comparan con él en sus inicios). El encuentro culminó con un afectuoso abrazo y un beso que ya recorre el mundo.

Respeto mutuo con las promesas culés: Futbolistas como Gavi, Dani Olmo, Eric García y Ferran Torres también recibieron el saludo personalizado y afectuoso del capitán argentino. Un saludo exclusivo para el ADN Barça que confundió a otros rivales La prueba definitiva de que Lionel Messi tenía la clara intención de interactuar únicamente con los representantes del club de sus amores ocurrió cuando otros integrantes de la selección de España intentaron acercarse.