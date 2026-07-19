19 de julio de 2026 - 17:00

El emotivo gesto de Lionel Messi con los jugadores del Barcelona antes de la final del Mundial 2026

Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina, se encontró por primera vez con algunos jugadores del Barça y otros excompañeros. Amor eterno.

Lionel Messi y un cariño especial con todos los jugadores del Barcelona. Amor eterno.&nbsp;

Lionel Messi y un cariño especial con todos los jugadores del Barcelona. Amor eterno. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En la antesala de la gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, Lionel Messi protagonizó un momento que conmovió a los fanáticos del fútbol y, especialmente, a todo Cataluña.

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  • El reencuentro con Pedri: Fue el saludo más cariñoso y emotivo. Lionel Messi y el volante canario compartieron vestuario en el Barça hasta el año 2021. Ambos se fundieron en un cálido abrazo y compartieron una breve charla llena de complicidad antes de enfocarse en el partido.

  • El cara a cara con Lamine Yamal: Era el momento más esperado por los hinchas azulgranas en redes sociales. Messi dejó intencionalmente para el final a la joven joya española (a quien muchos comparan con él en sus inicios). El encuentro culminó con un afectuoso abrazo y un beso que ya recorre el mundo.

  • Respeto mutuo con las promesas culés: Futbolistas como Gavi, Dani Olmo, Eric García y Ferran Torres también recibieron el saludo personalizado y afectuoso del capitán argentino.

Un saludo exclusivo para el ADN Barça que confundió a otros rivales

La prueba definitiva de que Lionel Messi tenía la clara intención de interactuar únicamente con los representantes del club de sus amores ocurrió cuando otros integrantes de la selección de España intentaron acercarse.

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