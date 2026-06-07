De Muner encontró respuestas en Guerrero y Godoy Cruz festejó en el estadio Feliciano Gambarte

Godoy Cruz celebro sus 105 años con una victoria cargada de carácter , en una tarde que tuvo remontada, sufrimiento y una aparición decisiva desde el banco. En el Estadio Feliciano Gambarte , el equipo de Pablo De Muner perdía ante Mitre de Santiago del Estero, pero terminó dando vuelta el partido para imponerse 2 a 1 y festejar junto a su gente en una jornada especial.

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El encuentro no empezó fácil para el Tomba. El equipo s ufrió el golpe del resultado adverso y debió ajustar su funcionamiento para volver a meterse en partido. Sin embargo, la reacción llegó en el complemento y tuvo un nombre propio: Antonio Guerrero.

El juvenil de 18 años, surgido de la cantera, ingresó en el inicio del segundo tiempo y cambió el ritmo del ataque. Con frescura, desborde y decisión, fue clave en la levantada del equipo. Participó en la jugada del empate y luego generó la acción que derivó en el penal convertido por Burgos, que terminó sellando la victoria sobre la hora.

El impacto del pibe fue inmediato y terminó siendo uno de los grandes puntos altos de la tarde, en un equipo que aún atraviesa un proceso de construcción y que alterna buenos pasajes de juego con momentos de desconcierto.

image Pablo De Muner, se mostró feliz con el resultado y el debut de Guerrero. Prensa Godoy Cruz

Mitre, un rival incómodo

Del otro lado, Mitre mostró un equipo ordenado, combativo y consciente de sus limitaciones, que supo complicar a Godoy Cruz durante gran parte del partido, especialmente en el tramo inicial.

Más allá del resultado, la victoria tuvo un valor simbólico importante para el conjunto mendocino: volvió a dar vuelta un partido después de un largo tiempo y alcanzó su tercer triunfo consecutivo como local bajo la conducción de De Muner, manteniendo el invicto en el Gambarte.

El entrenador llegó hace apenas cinco partidos y de a poco intenta darle forma a un equipo que empieza a mostrar señales de crecimiento, aunque todavía reconoce deudas importantes, especialmente en condición de visitante.

La conexión con el público también fue parte del clima de la tarde. Después de momentos difíciles en el pasado reciente, el equipo volvió a encontrarse con su gente en una celebración que tuvo peso emocional.

image Antonio Guerrero Prensa Godoy Cruz

Desequilibrio y protagonismo

Sobre la aparición de Guerrero, De Muner explicó:"Había jugado algunos partidos en Reserva y, por algunas complicaciones que tuvimos, le tocó la oportunidad. Es importante que cuando se les da la chance, los chicos del club respondan así. Es algo para festejar".

En relación al desarrollo del partido, el DT analizó:"El gol de ellos llega después de una jugada que para nosotros fue mano. Nos costó acomodarnos después del golpe. En el segundo tiempo intentamos tener más calma y jugar a nuestro ritmo, porque por momentos nos aceleramos y entramos en el juego del rival".

También detalló lo que le pidió al juvenil antes de su ingreso: "Le pedí que juegue por afuera, que encare y que aproveche los duelos mano a mano. Lo hizo muy bien y nos dio profundidad rápidamente".

Sobre el valor del triunfo, agregó: "Este tipo de victorias fortalecen mucho al grupo. Son importantes no solo por el resultado, sino por la forma en la que se dan".

image Godoy Cruz vs Mitre PrensaGodoyCruz

Un triunfo con valor simbólico

Finalmente, De Muner volvió sobre el momento del equipo y la irrupción del juvenil: "Es una aparición valiosa, pero hay que llevarlo de a poco. Hizo un buen partido, pero esto recién empieza para él".

En relación al mercado de pases, el entrenador fue claro: "No quisiera que se vaya nadie, aunque sabemos que el club puede necesitar alguna venta. Ojalá sean las menos posibles".

Y sobre la cuenta pendiente del equipo, cerró: "Ganar de visitante es una deuda, pero no es la única. Tenemos muchas cosas para mejorar. Hoy dimos un paso importante porque hacía mucho que el club no revertía un resultado".

Godoy Cruz cerró una tarde especial con una victoria que va más allá de los tres puntos. Remontó, se fortaleció en su estadio y encontró en Antonio Guerrero una aparición que ilusiona. El Gambarte volvió a ser escenario de festejo, aunque en el club saben que el camino de construcción recién comienza.