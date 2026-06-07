Deportivo Maipú sufrió un duro golpe sobre el final y cayó ante Güemes en Santiago del Estero

Deportivo Maipú perdio 1 a 0 frente a Santiago del Estero , en uno de los encuentros correspondientes a la 17ª fecha de la Primera Nacional. Cuando el empate parecía sellado y el Cruzado se encaminaba a rescatar un valioso punto fuera de casa, un desafortunado gol en contra de Agüero, a pocos minutos del final, le dio la victoria al conjunto santiagueño.

La jugada que definió el partido llegó tras un centro rasante desde el sector derecho. En su intento por despejar el peligro, Agüero terminó desviando la pelota hacia su propio arco y dejó sin respuestas a Galardi . El tanto cayó en el mejor momento de Maipú y cuando Güemes atravesaba una situación compleja, ya que se había quedado con diez jugadores por la lesión de Oneto y sin posibilidades de realizar más modificaciones.

Fue un encuentro con escasas emociones y pocas situaciones claras de gol. Durante gran parte del desarrollo, el conjunto local manejó la pelota y controló el ritmo del juego, mientras que el equipo mendocino apostó a un planteo más cauteloso, buscando lastimar mediante transiciones rápidas y contragolpes.

En la primera etapa, el Gaucho logró imponer condiciones gracias al trabajo de Amilivia, Sala y Juárez en la mitad de la cancha, sumado a la recuperación de Bordón. Con ese dominio territorial, jugó gran parte del tiempo en campo rival, aunque le costó generar peligro real frente al arco defendido por Galardi.

La situación más clara del primer tiempo fue para Güemes. Tras un tiro de esquina, Lazza ganó de cabeza dentro del área, pero Galardi respondió con una gran atajada para mantener el cero. Más allá de esa acción, la defensa de Maipú, con Agüero, Mansilla y De La Reta como pilares, mostró firmeza para neutralizar los avances locales.

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Con Godoy como uno de los motores del mediocampo, el equipo santiagueño mantuvo la intensidad durante varios pasajes del partido, aunque evidenció problemas en la definición y en la toma de decisiones cerca del área rival.

Por el lado del Cruzado, Marcelo Eggel fue el encargado de conducir los avances ofensivos, mientras que Mansilla aportó equilibrio y recuperación en la zona media. Con el correr de los minutos, Maipú fue creciendo en el juego y tuvo su oportunidad más clara en los pies de Saccone, luego de una acción derivada de un tiro de esquina.

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El Cruzado, de menor a mayor en el complemento

En el tramo final, el conjunto mendocino mostró su mejor versión y aprovechó el desgaste físico de su rival para adelantarse en el campo. Incluso generó algunas aproximaciones de peligro que hicieron ilusionar con la victoria. Sin embargo, la falta de eficacia en los metros finales y la desafortunada jugada del cierre terminaron condenándolo a una derrota dolorosa.

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Así, Maipú regresa de Santiago del Estero con las manos vacías en un partido que parecía encaminado al empate y que se definió por un detalle que inclinó la balanza en favor de Güemes.

Minuto a minuto y estadísticas de Güemes - Deportivo Maipú: