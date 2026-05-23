Deportivo Maipú perdió en San Juan y cortó su racha positiva con Echeverría

El Cruzado cayó 2 a 1 ante San Martín de San Juan en el estadio Hilario Sánchez y volvió a perder después de seis partidos bajo la conducción de Mariano Echeverría. Gabriel Hachen y Nicolás Iachetti marcaron para el Verdinegro, mientras que Tomás Silva había igualado transitoriamente para los mendocinos.

Deportivo Maipú no pudo sostener su buen momento y sufrió una derrota en su visita a San Martín de San Juan, que se impuso 2-1 en el clásico cuyano correspondiente a la fecha 15 de la Primera Nacional.

El conjunto sanjuanino mostró mayor protagonismo desde el comienzo y dominó territorialmente gran parte del encuentro, ante un Maipú que nunca logró sentirse cómodo ni encontrar fluidez en ataque. El equipo mendocino, que llegaba en levantada desde la llegada de Mariano Echeverría, tuvo dificultades para conectar el mediocampo con los delanteros y generó pocas situaciones claras durante la primera etapa.

San Martín, con Sebastián Jaurena, Guillermo Acosta y Gabriel Hachen como principales ejes futbolísticos, manejó mejor la pelota y jugó más cerca del arco defendido por Galardi . A los 15 minutos tuvo la primera situación clara con un remate cruzado de Bruno Juncos que atravesó toda el área y se fue apenas desviado.

Cuando parecía que el primer tiempo se cerraba sin emociones, el Verdinegro golpeó a los 42 minutos. Tras un tiro libre ejecutado por Aguilera, Funes bajó la pelota de primera para Hachen, quien eludió a su marcador y sacó un remate desde la puerta del área que se desvió en un defensor antes de meterse en el arco para establecer el 1-0.

Silva cambió el partido, pero San Martín volvió a golpear

En el complemento, Maipú mejoró con los cambios. A los 15 minutos, Echeverría mandó a la cancha a Tomás Silva en reemplazo de Rivarola, y el delantero tardó apenas dos minutos en dejar su marca. En la primera pelota que tocó, anticipó a un defensor y definió cruzado de zurda para poner el empate parcial.

El gol abrió el partido y el trámite se volvió mucho más dinámico. Silva tuvo otra oportunidad clara para dar vuelta el resultado y luego también lo tuvo Marcelo Eggel, mientras que San Martín respondió con chances de Iachetti, Acosta y Jaurena, obligando a intervenir varias veces a Galardi.

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Con el correr de los minutos, el equipo sanjuanino recuperó el control gracias a las variantes introducidas desde el banco y volvió a generar peligro. A los 33 minutos llegó el gol de la victoria: un centro desde la izquierda se desvió en Funes y dejó a Iachetti solo frente al arco para definir el 2 a 1, aprovechando una desatención defensiva del conjunto mendocino.

Pese al golpe, Maipú tuvo chances para volver a empatar. Dos minutos más tarde, Eggel estrelló una pelota en el travesaño en una de las situaciones más claras del final.

Fin de la racha para el Cruzado

En un segundo tiempo intenso y emotivo, San Martín fue más efectivo y terminó justificando la victoria en casa. Para Maipú, la derrota significó el final de una racha de seis partidos sin perder desde la llegada de Mariano Echeverría como entrenador.

Minuto a minuto y estadísticas de San Martín de San Juan - Deportivo Maipú: