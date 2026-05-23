23 de mayo de 2026 - 18:01

River y Belgrano de Córdoba definen al campeón del fútbol argentino: hora, TV, formaciones

El Millonario y el Celeste se enfrentan en la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Es este domingo a las 15:30 horas en el Kempes.

River y Belgrano de Córdoba definen al campeón del fútbol argentino

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El Millonario llega a este encuentro luego del gran triunfo por 1-0 que consiguió ante Rosario Central en las semifinales gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio.

Sin embargo, dicho enfrentamiento dejó secuelas en el Millonario, debido a las lesiones que sufrieron el lateral derecho Gonzalo Montiel, el mediocampista Aníbal Moreno y el delantero Sebastián Driussi. De esta manera, sus respectivos reemplazantes serán Fabrizio Bustos, el joven Lucas Silva y Joaquín Freitas.

River - Rosario Central, por la Liga Profesional
River - Rosario Central, por la Liga Profesional

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Previamente, en las primeras rondas de los playoffs, River dejó en el camino con mucho sufrimiento a San Lorenzo por penales, mientras que en los cuartos de final derrotó sin problemas a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0. En caso de quedarse con el triunfo, River, que es dirigido por Eduardo Coudet, obtendrá su trigésimo noveno título de Primera División.

Belgrano, por su parte, llega como la gran sorpresa a esta final, ya que si bien tiene un gran plantel, muy pocos se imaginaban que se metería en esta instancia.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski habían finalizado quintos en la Zona B, mientras que en los playoffs vencieron a Talleres en el Clásico de Córdoba y en los cuartos de final le ganaron sin inconvenientes como locales a Unión de Santa Fe.

Argentinos Juniors - Belgrano de Córdoba, por la Liga Profesional
Argentinos Juniors - Belgrano de Córdoba, por la Liga Profesional

Argentinos Juniors - Belgrano de Córdoba, por la Liga Profesional

El gran golpe lo dieron en las semifinales, donde eliminaron con muchísimo sufrimiento a Argentinos Juniors en un encuentro donde lograron la igualdad en el último minuto, mientras que en los penales estuvieron a solo una ejecución de quedar eliminados y finalmente lograron dar vuelta la historia.

El Pirata Cordobés, que fue protagonista en el episodio más oscuro de River ya que lo mandó a la B Nacional en el 2011, irá por su primer título de Primera División.

Probables formaciones de River - Belgrano de Córdoba:

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano (Cba.): Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricadro Zielinski.

Datos del partido:

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Leandro Rey Hilfer

Hora: 15:30

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

Minuto a minuto y estadísticas de River - Belgrano de Córdoba:

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