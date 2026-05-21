21 de mayo de 2026 - 14:13

De Lisboa a Núñez: Nicolás Otamendi firmaría por 18 meses con River Plate tras el Mundial 2026

A pesar de ser un referente en Portugal, Nicolás Otamendi rechazó renovar con Benfica para cumplir su gran sueño de jugar en River.

Nicolás Otamendi jugaría bajo las órdenes de Eduardo Coudet en el segundo semestre.

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El marcador central de la Selección Argentina cerró su ciclo en Portugal después de seis años en los que se consolidó como capitán y referente absoluto de las Águilas. A sus 38 años, Otamendi decidió emprender el regreso al fútbol argentino, marcando su retorno al país tras haberse marchado de Vélez Sársfield en el año 2010.

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Nicolás Otamendi se va del Benfica y suena para River.

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El acuerdo por 18 meses y el debut bajo la dirección de Eduardo Coudet

La incorporación se concretará efectivamente luego de que finalice la participación del equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. El acuerdo verbal estipula un vínculo por un año y medio, permitiendo que el jugador cumpla su deseo personal de vestir la camiseta del club del cual es reconocido hincha.

A pesar de su veteranía, los números de su última campaña en Europa reflejan una vigencia competitiva. Otamendi disputó 49 partidos oficiales, sumando más de 4.300 minutos totales entre liga local y competiciones internacionales, donde además registró tres goles y cuatro asistencias con la camiseta del club luso.

Con este arribo, la institución de Núñez sumará a otro integrante del plantel que se consagró en Qatar 2022, uniéndose a figuras como Franco Armani, Germán Pezzella, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. El central se integrará al vestuario no solo como una pieza táctica, sino como una voz de mando y referente para los juveniles del plantel que hoy conduce el "Chacho" Coudet.

La expectativa por su llegada creció tras una serie de publicaciones en redes sociales donde el futbolista citó pasajes bíblicos sobre la paciencia y la recompensa. Aunque el anuncio formal se espera para antes de fin de mes, la decisión de jugar en River ya está tomada y marca el cierre de una trayectoria que incluyó pasos por el Manchester City, Valencia, Atlético Mineiro y Porto.

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