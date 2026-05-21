21 de mayo de 2026 - 13:07

Soñaba con ir al Mundial 2026, se grabó al enterarse que Ancelotti no lo convocó y decidió mostrar el momento

Fue convocado cuatro veces por el DT de Brasil, pero el portero del Corinthians quedó fuera de la lista final y decidió publicar su decepción

Hugo Souza y el video de su reacción al quedar fuera del Mundial 2026.

Hugo Souza y el video de su reacción al quedar fuera del Mundial 2026.

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Por Nicolás Salas

El arquero Hugo Souza rompió la lógica de las redes sociales al publicar un video donde se lo ve esperando una noticia que nunca llegó. Sentado en su casa, siguió en vivo el anuncio de la lista de convocados para el Mundial 2026, documentando el momento exacto en que sus esperanzas se desvanecieron ante las cámaras.

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La grabación registra los nervios previos y el silencio posterior al anuncio oficial realizado en Río de Janeiro. Souza, quien formó parte del proceso de Carlo Ancelotti con cuatro citaciones previas, decidió no ocultar su desazón y compartió el material en su canal de YouTube bajo el lema de mostrar la realidad tal cual es, incluyendo las frustraciones.

El peso de la experiencia y el video viral de Weverton

Carlo Ancelotti justificó la ausencia de Souza y de otros jóvenes como Bento apelando a la necesidad de veteranía en el arco. "En algunas posiciones, como la de portero, damos más importancia a la experiencia", afirmó el técnico para explicar la inclusión de Weverton, de Gremio, quien se sumará a Alisson y Ederson en la delegación definitiva.

Embed - Dia da Convocação para Copa do Mundo

Weverton se volvió viral casi en simultáneo, pero por el motivo opuesto: un video registró su desmayo de emoción al escuchar su nombre en la nómina. Mientras tanto, Souza procesaba la noticia desde su hogar, reconociendo que "este vídeo muestra uno de los días más importantes y más difíciles de la vida de Hugo" y que el objetivo de su canal es mostrar la presión sin filtros.

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La actividad de la selección brasileña arrancará el 27 de mayo en la Granja Comary, en Teresópolis. El equipo debutará el 13 de junio contra Marruecos en Nueva Jersey, iniciando una fase de grupos que incluye enfrentamientos contra Haití en Filadelfia y Escocia en Miami. Hugo Souza seguirá el torneo desde afuera, tras haber compartido con sus seguidores el instante privado en que su sueño mundialista se detuvo.

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